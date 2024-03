“No conseguimos llegar a la población de Arteixo como debimos haberlo logrado”

El edil socialista Luis Vázquez, veterinario de profesión, anunció ayer su renuncia al acta de concejal tras once años en la Corporación de Arteixo. Entró en el año 2013 y se marcha, una década después, por motivos laborales. El heredero de su puesto saldrá de la ejecutiva local del PSOE.

¿Por qué ha decidido dejar el acta ahora?

Viene en función de mi trabajo. Ahora, con los decretos de la Unión Europea, los ganaderos van a tener que adoptar planes sanitarios integrales. Esto crea una burocracia exagerada que mis clientes no pueden atender, y lo tengo que hacer yo. Eso me exige seis horas por las mañanas de lunes a viernes, lo que no me permitirá realizar trabajo para el Ayuntamiento. No tendría tiempo para revisar expedientes ni para preparar temas.

¿Cómo evalúa sus once años en la Corporación?

Comencé en la legislatura posterior a que estuviese el mando Pilar Souto. Empezamos con un resultado bastante malo, solo tres concejales. Aguantamos y en las siguientes elecciones logramos cuatro trabajando todo lo posible. En la penúltima fueron seis, lo que quiere decir que en los ocho primeros años hicimos una buena labor. En estas últimas, con la política nacional y autonómica, cambió bastante. Los derroteros que llevamos ahora no son muy halagüeños.

¿En qué ha evolucionado usted durante este tiempo en política?

He aprendido cómo funcionan las instituciones. Nosotros no conseguimos llegar a la población como debimos haberlo logrado. Eso se vio en los resultados electorales. Empezamos a subir, pero no lo suficiente para alcanzar la Alcaldía.

¿Seguirá ligado al PSOE?

Sí. Con la experiencia de estos años les diré a mis compañeros mis puntos de vista, pero desde un segundo plano. Hay que dejar espacio para aquellos que vienen nuevos. Son jóvenes y muy válidos para continuar la labor.

¿Será Martín Seco su sucesor?

Por orden de lista, le tocaría a Martín, pero eso lo debe decidir en votación la Ejecutiva local.