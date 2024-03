Los acordeones resuenan en Sada

“El acordeón es un instrumento muy agradecido”, reivindica el profesor de la asociación de música y danza tradicional Queiroa, Tonecho Castelos. La formación sadense es una de las promotoras de la jornada que Sada le dedicará mañana a este particular instrumento musical. En esta primera edición del festival participarán tres agrupaciones. Además de Queiroa, que ejerce como anfitriona, acudirán la Orquesta de Amigos do Acordeón da Coruña y el grupo Xebre. Todos se reunirán mañana, a partir de las 19.00 horas, en la Casa da Cultura Pintor Llorens.

“En Queiroa debemos ser en torno a 15 acordeonistas”, precisa Castelos. Destaca el gran abanico de edades entre los integrantes. “Tenemos desde niños de ocho años hasta gente de 70”, precisa. Todos juntos, planean ofrecer mañana el sonido “gustoso de oír” que emana de sus instrumentos. “Llevaremos un repertorio de temas tradicionales gallegos”, adelanta.

Tonecho Castelos celebra que el acordeón tenga su presencia en Sada por su devoción a este instrumento. “Yo me formé en violín, pero el acordeón siempre me pareció atractivo”, confiesa. Lamenta que, cuando se formó en el conservatorio, no tuvo la posibilidad de cursar clases de este instrumento, que era su opción preferida. Luego, al centrarse en la música tradicional, pudo aprender a tocarlo.