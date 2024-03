Arteixo exige 192.000 euros a la Diputación por la reforma de la Escola de Barrañán

“Le pedimos a la Diputación que sea leal con el Concello de Arteixo y pague la subvención de una obra que ya está ejecutada y recepcionada”, exige el alcalde arteixán, Carlos Calvelo, a una consulta de este diario sobre la ayuda nominal concedida por la Diputación en 2018 para la reforma de la Escola de Barrañán. El regidor califica textualmente como “una putada” que el organismo provincial se demore ya cuatro años, desde que se recepcionó la obra, en abonar los 192.000 euros de la ayuda. A consulta de este diario, la Diputación no ha podido ofrecer una versión de esta situación.

El Concello de Arteixo recibió en 2018 una subvención nominativa de la Diputación para sufragar la reforma que necesitaba la Escola de Barrañán, utilizada como centro social. El ente provincial aportaría 192.000 euros, un 80% del total de la obra, presupuestada en 240.000 euros. La recepción de la obra terminada quedó programada, según el Gobierno arteixán, para el 3 de abril de 2020, en plena cuarentena por el COVID. Según el Gobierno, se trasmitió el aviso vía correo electrónico a la Diputación para que acudiese un técnico al acto de recepción del proyecto culminado, pero no acudió nadie, de modo que quedó sin firma por parte de la administración provincial. Sin esa rúbrica, no se ha producido el pago desde hace cuatro años. “Llevamos desde 2020 reclamando con escritos para cobrar la subvención, pero nos dan largas”, apuntan a este diario desde el Ejecutivo local.

Preguntas del PSOE

El Partido Socialista llevará al pleno ordinario de mañana varias preguntas sobre la pérdida de esta ayuda por parte del Ejecutivo del Partido Popular, con mayoría en la Corporación. “Según los datos que tenemos, la fiscalización del pago fue desfavorable porque el Concello de Arteixo no acreditó la aprobación de la solicitud de la subvención nominativa”, señala la portavoz del PSOE, Ana Cedeira. Insta a que el Gobierno explique en la sesión plenaria el motivo por el que no acreditó la solicitud y por qué no se subsanó el error posteriormente. También pide que se aclare un reparo de la interventora sobre el expediente en cuestión

El grupo de Gobierno asegura que no le consta tal rechazo, ni tampoco la aceptación, de la ayuda por parte del ente provincial y advierte que, en caso de habérselo comunicado a la oposición antes que al Concello, se produciría “un conflicto mayor” entre ambas administraciones. Precisa que el reparo de Intervención se debe a la ausencia de la firma del técnico de la Diputación por no asistir a la recepción de la obra.

