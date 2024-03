María Pan rechaza ceder Contratación como exige el PSOE para reeditar el pacto

La primera acción de Gobierno de María Pan como nueva alcaldesa de Cambre ha sido sentarse a hablar, ayer por la mañana, con la interventora y la secretaria municipales, las dos funcionarias a las que su predecesor, el dimitido Óscar García Patiño, acusó de bloquear la gestión administrativa debido a su” animadversión” personal contra él.

“Hemos puesto sobre la mesa cosas que creemos que deben cambiar, a nivel de estructura y funcionamiento de los distintos departamentos. Algunos pliegos ya están para informe de Secretaría e Intervención y ellas me dicen que ya estos primeros informes, casi cerrados, se deben mandar ya al Consello Consultivo para revisión de oficio. También les pedí el informe de facturas de 2024, que me dijeron que estará en breve. Ha sido una reunión productiva y acordamos mantener una de forma semanal. Ha sido un acercamiento que me da idea de que esto puede avanzar y desbloquearse”, afirmó Pan.

La regidora anunció tras su toma de posesión la pasada semana su intención de iniciar contactos con todos los grupos políticos menos el PP para conformar un Ejecutivo. Este fin de semana el PSOE declaró que ponía como condición para reeditar el pacto de Gobierno que se le cediese la gestión del área de Contratación, al considerar que es donde ha fallado Unión por Cambre (UxC) hasta llegar a la paralización municipal.

María Pan, sin embargo, en declaraciones ayer a Radio Coruña, mostró su rechazo a ceder este departamento. “Contratación lleva años en manos de UxC y no es nuestra intención que cambie, y ellos [el PSOE] lo saben desde el viernes”, manifestó.

Pan confesó que le había “dolido” que una hora antes de su toma de posesión como alcaldesa el Partido Socialista la llamase para decirle que se iba a abstener en la votación porque reclamaban gestionar el área de Contratación. “No me lo esperaba, hasta ese momento contaba con su apoyo a favor, fue una sorpresa porque llevamos varios años trabajando con ellos”, destacó.

La alcaldesa no da por rota la negociación para un bipartito con el PSOE, pero matizó que la situación actual es de “stand by”, pues su intención es “abrir un diálogo” con todas las formaciones, aunque no llamará al PP.

Tras ser preguntada por si creía que con la salida de Óscar García Patiño se arreglaría la situación de Cambre, la primera edil afirmó que su predecesor dimitió “con la idea de que esto pudiese avanzar” y si ella creyese que no podría conseguirlo, no habría “asumido el cargo”.

Pan rechazó también anunciar plazos para efectuar pagos de facturas a proveedores y para sacar a contratación pliegos de servicios, por ahora. “Hay algunos expedientes que ya están preparados y solicité que fuesen de forma urgente para reducir plazos. También estamos trabajando en la liquidación del ejercicio de 2023, lo que abrirá vías para pagar las facturas pendientes”, subrayó María Pan, que apuntó que llega a la Alcaldía de Cambre “con ganas e ilusión” y confiada en que la situación “se va a arreglar”.