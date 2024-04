Jugadores del Arteixo exigen la dimisión de la directiva

Los jugadores del primer equipo del Club Atlético Arteixo solicitan la dimisión de la junta directiva por su “cambio de postura” en lo relativo a la obra del campo Ponte dos Brozos, que pasará a tener césped artificial.

La plantilla denuncia en un comunicado que lo acordado inicialmente con el Concello de Arteixo era la renovación del campo natural y la creación de un tercer recinto de hierba artificial, una opción que, dicen, permitiría tener más espacio para la actividad de base y conservar el único cambio natural del municipio y uno de los pocos de la comarca. “No solo es un aliciente para los propios jugadores de base, sino para atraer a jugadores de nivel”, inciden.

El equipo acusa a la actual directiva de mentir y “ocultar su verdadera postura”. Afirma que los responsables de la gestión deportiva del club no manifestaron nunca su apoyo a la sustitución del campo y llegaron a culpar al Ayuntamiento. “En última instancia, nos dicen que el Concello no les dio alternativa y ya no tenían ‘nada que hacer’, pero la realidad es que dos días después de la suspensión de las obras son ellos los que solicitan el inicio de las mismas”, critican en alusión al comunicado emitido por la junta directiva solo un día antes de que el Concello contratase los trabajos.

La directiva defiende su decisión de apoyar la instalación de césped artificial por el “bien común” ante la “saturación del campo artificial” y “pensando en la viabilidad deportiva y económica del club”.