Transportes conectará las rúas Areal y Revolta y creará un baipás en Agramar

La pasarela metálica de quince metros de longitud instalada en la madrugada del jueves al viernes sobre los cuatro carriles del túnel de Sol y Mar supone mejorar la comunicación peatonal y ciclista entre las plazas de Agramar y Areeiros, cada una a cada lado de la carretera AC-12. Es un elemento que ayudará a humanizar la superficie de este entorno urbano hasta ahora con fuerte presión de vehículos y con una vía, la AC-12, que corta Perillo aislándolo en dos mitades. Esta situación también se paliará cuando se urbanice el entorno, alrededor de la rotonda, con zonas verdes y mobiliario urbano, además de mayor espacio para el peatón.

Esta obra forma parte del conjunto de actuaciones a las que se comprometió el Ministerio de Transportes a cambio de que Oleiros se haga cargo del mantenimiento de los tramos de la AC-12 que ahora se convertirán en travesías urbanas, alrededor de la rotonda de Sol y Mar.

Otra actuación que financiará el Gobierno estatal, también dirigida a mejorar la movilidad entorno a este cruce de Perillo, es la reurbanización completa de la rúa As Garridas, que ahora mismo es la entrada y salida del tráfico que se dirige hacia Sada, pues de momento no se puede girar por la rúa Areal desde la rotonda, aún no se terminaron las obras para su ejecución. El alcalde, Ángel García Seoane, anunció ayer que posiblemente termine toda la obra de Sol y Mar ya el próximo mes de mayo.

El ministerio, a petición también del Gobierno local de Oleiros, creará un baipás, una nueva conexión viaria alrededor del parque de Agramar para “mejorar la operatividad viaria de la plaza”. Ahora no se puede rodear este parque en forma circular y muchos residentes en el entorno de este lugar tienen que dar un rodeo con su vehículo, ir hasta el puente de A Pasaxe y regresar para poder acceder a su garaje en Agramar. Con este nuevo itinerario no tendrían que realizar esta maniobra.

Otra actuación que ejecutará el Gobierno central por encargo del Ayuntamiento será renovar totalmente la rúa Areal, la que sube desde el cruce de Sol y Mar hasta la rotonda de la avenida Rosalía de Castro. Se renovarán las aceras y se pavimentará la calzada (ahora está en obras en un lateral porque Oleiros está renovando la red de recogida de pluviales desde el Alto de Perillo) y también las zonas de aparcamiento al borde de dichas aceras.

El proyecto incluye además crear un vial para conectar la rúa Areal con la rúa A Revolta en la parte trasera. Se instalarán además nuevas marquesinas. En total todas estas obras costarán unos 800.000 euros.