El PP de Sada exige explicaciones por el “copia y pega” y los “fallos” de los planes de seguridad

El grupo municipal del PP de Sada reclamará la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir los “fallos” y errores producto del “copia y pega” que recogen las memorias técnicas y los planes de emergencia y de los planes de seguridad para las fiestas, en concreto para actividades como la cabalgata de los Reyes Magos, los desfiles del Carnaval o las procesiones de Semana Santa de 2024.

Los populares reclamaron al Concello los documentos y convocaron ayer una rueda de prensa para expresar su “asombro” y “gran preocupación” por los errores detectados en unos planes que, subrayan, costaron 2.117 euros. “Está claro que no los leyeron o no los consideraron relevantes”, lamenta su portavoz, Esperanza Arias, que mostró a los periodistas varios de los errores, entre otros, mencionar Fene o Mugardos como las localidades en las que se iban a celebrar los eventos, citar recorridos de los desfiles diferentes a los que realmente se realizaron o detallar que estos no transcurrían por vías sin circulación cuando “en realidad se realizaron por calles con tráfico rodado, incluso avenidas, como la entrada principal de Sada”. Esperanza Arias llamó la atención también sobre el hecho de que se cite edificios ya desaparecidos como El Náutico como el lugar de referencia para la celebración del espectáculo pirotécnico. “Bailes de fechas”, la mención a carpas que no se instalaron o a María Nogareda como organizadora de la cabalgata de los Reyes Magos de 2024 y “alcaldesa de Mugardos” son otros de los fallos que desgranaron los populares en su comparecencia.

La formación, que impulsó ya un pleno extraordinario por la falta de medios humanos y materiales para garantizar la seguridad en Sada, llama también la atención sobre la observación incluida en un informe técnico de Cultura sobre las “dificultades para organizar actividades en condiciones ideales por tramitar los proyectos técnicos sin la supervisión y guía de personal competente en la materia”.

“¿En manos de qué clase de insensatos estamos?”, se preguntó Esperanza Arias, que recordó que en Semana Santa el Concello se vio obligado a recurrir a los servicios de Protección Civil de Bergondo. La edil advirtió de las consecuencias que podrían derivarse para el Concello en caso de un accidente con estos errores en los protocolos y avanzó que pedirá el apoyo de los grupos de la oposición para forzar un pleno extraordinario sobre este asunto.