Una inspección halla defectos eléctricos graves en diez parques de bomberos

Una inspección reglamentaria de las instalaciones eléctricas de baja tensión de los parques de bomberos del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de A Coruña ha detectado varias deficiencias en una decena de ellos, además de en la propia sede del organismo. La Diputación coruñesa ha sacado a contratación por 73.957 euros los trabajos de reparación de dichas instalaciones por un importe de 73.957 euros. El contrato se hace por lotes, diez en total, uno por parque.

Se trata de las oficinas del Consorcio en Carballo, así como los parques de bomberos de esta localidad y también los de Arteixo, Betanzos, Ordes, Arzúa, As Pontes, Boiro, Ribeira, Cee y Santa Comba. Todos tienen entre ocho y diez deficiencias señaladas por técnicos.

La entidad inspectora certificada determinó que en estos diez parques y en la sede del consorcio se había superado el plazo de corrección de los defectos graves en los parques y existía “grave riesgo de accidente o emergencia”. Dicha inspección se realizó entre abril y diciembre de 2023. La normativa vigente en la materia determina que las inspecciones de baja tensión deben realizarse cada cinco años por una empresa autorizada por la Xunta.

En el caso del parque comarcal de Betanzos, la inspección se realizó en mayo del año 2023 y la anterior en noviembre de 2017 —sobrepasando así el plazo de cinco años—. La revisión determinó nueve deficiencias, siete de ellas graves.

Entre los problemas: un cuadro de ventilación y un grupo electrógeno sin dispositivos de protección, falta de alumbrado de emergencia en distintos espacios o falta del registro de la instalación.

En las visitas a los parques de bomberos los inspectores indicaron deficiencias como circuitos sin estar debidamente identificados, cuadros sin señalización de riesgo eléctrico o falta de registros de las instalaciones. Algunas de estas deficiencias tenían un plazo de reparación recomendado de seis meses.

La empresa inspectora halló en el parque comarcal de Arteixo nueve deficiencias, siete graves y dos leves. Entre ellas se señalaron dispositivos in identificar, sin información sobre sus características técnicas, alumbrado de emergencia que no funcionaba, canalizaciones o tomas de corriente no adecuadas, entre otros. En el parque comarcal de Carballo, por ejemplo, se indicaron hasta diez “puntos no satisfactorios”, ocho de ellos calificados como deficiencias graves, entre ellos circuitos sin protección contra subidas de tensión, circuitos sin identificar correctamente, un interruptor diferencial que no funcionaba, falta de alumbrado de emergencia en numerosas salas y espacios.

El organismo provincial ya inició la tramitación para arreglar estas instalaciones eléctricas y existen cinco empresas que se han presentado a los diez lotes. En varios de estos parques será necesario realizaron numerosas obras, como canalizaciones nuevas e instalaciones de líneas de alimentación, colocación de interruptores diferenciales y magnetotérmicos, acondicionamiento del cableado, identificación de circuitos, instalación de luminarias de emergencia o colocación de tuberías de PVC, entre otros.

El mayor gasto se efectuará en el parque de bomberos ubicado en el término municipal de Carballo, con casi 10.000 euros en obras de mejoras, seguido de los de Betanzos, Arzúa y As Pontes con algo más de 6.000 euros cada uno, y después el de Arteixo con poco más de 5.000 euros. La menor inversión será en las oficinas del Consorcio (situadas en Carballo), con poco más de mil euros.

