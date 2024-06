El BNG votará en contra de la cuestión de confianza pero rechaza gobernar con el PP

El BNG de Cambre votará este jueves en contra en la cuestión de confianza a la que se someterá la alcaldesa, María Pan, vinculada a los presupuestos de 2024, que la oposición tumbó en pleno la semana pasada. “Le negaremos la confianza porque no quiere dialogar, debatir y negociar los presupuestos”, explicó el portavoz del grupo nacionalista, Dani Carballada, junto a los otros dos ediles, Brais Cubeiro y Marité Prieto, en una rueda de prensa ofrecida en el local del BNG en A Coruña. A preguntas de los periodistas, aclaró que descarta gobernar con el PP, lo que aleja más la posibilidad de una moción de censura con un Ejecutivo alternativo al actual, de UxC en minoría.

“Los acuerdos con la derecha no forman parte de la visión del BNG”, explicó Carballada, quien también definió a la formación nacionalista como “una fuerza antitética del localismo”, rasgo central de la identidad de UxC. “Nuestros esfuerzos siempre estarán encaminados a que en Cambre haya un Gobierno de izquierdas y de progreso”, sostuvo.

Los nacionalistas admitieron que el Gobierno cambrés encabezado por María Pan sí ha negociado con ellos otros puntos y aseguraron que siguen dispuestos a llegar a acuerdos. Pero inciden en que las cuentas no se negociaron.

Carballada cuestionó las prioridades en inversiones de la propuesta económica de UxC. “Hay unos 300.000 euros destinados a mejorar el entorno de la iglesia románica y tenemos dudas sobre la idoneidad estética y patrimonial del proyecto y sobre si debe ser necesario y prioritario en un concello como Cambre”. El portavoz del BNG cambrés defendió cinco propuestas: la construcción de una rotonda en el centro de Cambre, entre el estanco y “la que debería ser la nueva Casa da Cultura”; la búsqueda de un acuerdo para firmar un convenio con La Juventud de Cecebre que permita usar su auditorio ya que “Cambre es el mayor concello de Galicia sin auditorio y el actual, en la Casa da Cultura, lleva más de cinco años sin terminarse”; la inversión en más aceras y sendas peatonales en lugar de “cambiar pavimentos donde ya hay por otros más bonitos en función de las zonas donde hay votos”; destinar más que los 4.000 euros previstos a renovar los fondos de las bibliotecas municipales; y abrir la nueva sala de actividades del complejo deportivo de A Barcala, que “lleva más de medio año cerrada desde la ampliación”, al tiempo que se saca a concurso la concesión, en la que pide fijar que el recinto abra los domingos.

“No entendemos por qué no nos llamó a negociar los presupuestos. Nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos”, garantizó Carballada. “Mucho nos tememos que esto es una estrategia porque, si no hay moción de censura, los presupuestos quedan aprobados. Es una teatralización barata y cutre. Si se quisiera pactar los presupuestos, ahí estaría el BNG. Lamentablemente, no se quiso”, apostilló el nacionalista.

Carballada manifestó sus sospechas de que el exalcalde, Óscar García Patiño, ha marcado las últimas decisiones del Gobierno. “Tras el pleno, la alcaldesa dijo que quedarían prorrogados los presupuestos y en agosto empezaría a negociar los de 2025. Y quien manda en Cambre, que es el anterior alcalde, mandó a callar”, sostuvo. Incidió en que corresponde al PSOE “intentar articular un Gobierno alternativo” y aseguró que valora “la trayectoria del PSOE en los últimos meses”. “Pero la aritmética electoral es la que es”, zanjó.