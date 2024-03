Pediatras de A Coruña aconsejan vacunarse a “todas” las embarazadas ante el repunte generalizado de la tosferina

El aumento “generalizado” de la incidencia de la tosferina en España ha sido confirmado también en Galicia por la Consellería de Sanidade, aunque sin impacto grave en el tramo de edad más vulnerable, los bebés menores de un año. Esta semana ha trascendido, además, el fallecimiento en España de un lactante menor de un mes cuya madre no se había vacunado frente a esa infección bacteriana durante el embarazo, lo que ha llevado al Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, a reivindicar la importancia de la inmunización para la “prevención de las hospitalizaciones y muertes” en pequeños que aún no hayan cumplido doce meses: “El beneficio de la profilaxis antibiótica en el manejo de los casos y brotes puede ser limitada, por lo que es clave dirigir los esfuerzos a vigilar las coberturas de vacunación de las gestantes y en los niños en su primer año de vida”.

Una recomendación a la que se une la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (AGAPap) a través de su presidenta, la doctora Amparo Rodríguez Lombardía, pediatra en el centro de salud O Castrillón de A Coruña, quien insiste en trasladar “un mensaje de tranquilidad” a las familias ante una dolencia que “siempre ha estado ahí”. “Con la vacunación de las mamás durante la gestación y de los niños, cuando les corresponde, el riesgo de complicaciones se reduce muchísimo”, resalta.

"Patrón epidémico cíclico"

“La tosferina siempre ha estado ahí, no es que haya desaparecido y ahora esté volviendo a resurgir, aunque este año la incidencia esté siendo un poquito mayor”, aclara la doctora Rodríguez Lombardía, quien explica que se trata de una infección bacteriana “con un patrón epidémico cíclico”, y que “la vacuna protege al principio” pero, posteriormente, “se va perdiendo eficacia” aunque, “de entrada, sí continúa protegiendo del cuadro grave y, en general, frente a las complicaciones” de la enfermedad. “Cuando van pasando los años, es relativamente frecuente que circule la tosferina. No nos llama tanto la atención”, reitera la presidenta de la AGAPap.

“El diagnóstico no suele ser precoz porque, al principio, la tosferina se manifiesta como un catarro común”, prosigue la doctora Rodríguez Lombardía, quien hace hincapié en que “es raro el caso clínico típico de niños que, por ejemplo, estén sin vacunar”. “Esa tos persistente, emetizante, con gallo... Esos casos no solemos verlos mucho. Más bien, a veces pensamos en tosferina cuando los niños presentan tos prolongada en el tiempo y con alguna característica similar. Cierto es también que, en general, en pacientes vacunados (que son la mayoría), con su pauta completa, son casos que pasan desapercibidos”, asegura la presidenta de la AGAPap.

“En ocasiones, sí pedimos pruebas específicas, ante casos muy concretos, con esa clínica muy sugestiva, o ante la confirmación de que alguna persona del entorno cercano sufre la infección”, indica la pediatra del centro de salud O Castrillón, quien incide en que “la tosferina está ahí, todos los años” y, con respecto al fallecimiento en España de un lactante menor de un mes cuya madre no se había vacunado frente a esa infección bacteriana durante el embarazo, señala: “La tosferina es un problema en niños menores de 12 meses, sobre todo, si no están vacunados. La estrategia de vacunación en las mamás, entre las semanas 27-32 del embarazo, ha resultado excelente, puesto que se ha conseguido que haya muy pocos fallecimientos y problemas mayores con esta infección que, en efecto, puede tener complicaciones en pacientes no vacunados, especialmente en bebés muy pequeños, como encefalitis, neumonías y apneas, que sí pueden dar lugar a un problema muy grave”.

Estrategia vacunal con resultados "excelentes"

“En este sentido”, insiste la presidenta de la AGAPap, “ha sido excelente la estrategia de vacunación“ frente a la tosferina “que han adoptado las comunidades autónomas”. “En Galicia tenemos unas coberturas muy buenas, por encima del 90%, aunque lo ideal sería que todas las mamás se vacunen, durante la gestación, para hacer una transferencia placentaria de anticuerpos al bebé hasta las seis semanas, que es cuando ya podrá recibir él o ella la vacuna (en el calendario vacunal, está fijada a los dos meses)”, explica la doctora Rodríguez Lombardía, quien advierte de que, “mientras el bebé no tenga la vacunación completa, seguirá siendo vulnerable”. “Con una sola dosis todavía lo es, de ahí que se establezca esa vulnerabilidad hasta los 12 meses. Es máxima antes del inicio de la vacunación, pero el riesgo persiste hasta que se completa la pauta”, detalla la pediatra de O Castrillón.

Una infección bacteriana de declaración obligatoria La tosferina es una infección bacteriana aguda causada por el bacilo Bordetella pertussis que, hasta su introducción en los programas de vacunación infantil en España, en 1965, era una de las enfermedades más comunes de la infancia y una de las causas más importantes de mortalidad en niños. “Es una infección de declaración obligatoria, lo cual significa que, una vez que se detecta mediante PCR, la Bordetella ha de notificarse para su vigilancia”, explica la presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (AGAPap), la doctora Amparo Rodríguez Lombardía, pediatra en el centro de salud O Castrillón de A Coruña, quien detalla que, tras el diagnóstico, el tratamiento de la tosferina es “un antibiótico, durante unos días”. “Lo que hace es, sobre todo, disminuir la gravedad del cuadro y mejorar un poco los síntomas (un poco, porque la tos continúa siendo persistente durante más tiempo). Además, evita la transmisión, de ahí, la importancia de poner ese tratamiento para frenar el contagio”, indica la doctora Rodríguez Lombardía, antes de llamar la atención, de nuevo, sobre la necesidad de “comprobar que la vacunación esté correcta”. “Si no fuese así, habría que completar la pauta”, reitera la pediatra del centro de salud O Castrillón.

