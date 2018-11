La conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacó ayer la formación como herramienta para reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Quintana hizo hincapié en la importancia de esa labor formadora para que los profesionales tengan los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para impedir la pesca ilegal en los puertos.

La conselleira también subrayó la lucha contra el furtivismo, "una lacra que afecta a todo el sector y a la sociedad", lamentó.