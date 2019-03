Pesca abre la campaña de la caballa el lunes pese al rechazo del sector coruñés

La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de A Coruña rechazó la nueva propuesta de reparto de las cuotas accesorias de caballa que le planteó la Secretaría General de Pesca. Sin embargo, la entidad dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca hizo valer su proposición a pesar de que los patrones mayores coruñeses le habían comunicado su postura. "Nosotros no estamos de acuerdo para nada. Nos llamaron por la mañana para que les comunicáramos antes de las 12.00 horas si estábamos conformes con su resolución y les dijimos que no", señala el presidente de la federación coruñesa, Daniel Formoso.

Lo que no entienden los pescadores de la provincia es que la Secretaría de Pesca haya pedido su punto de vista para después mantener el mismo texto que había mandando ayer por la mañana a la Federación Provincial de A Coruña. "Nuestra sorpresa vino cuando hace unas horas„por ayer a la tarde„ llegó la resolución justo como nos la mandaron por la mañana. No la aceptamos, pero fue lo mismo que rechazamos. No sé para qué nos piden opinión si no nos hacen caso", lamenta Formoso, que añade que no sabe "a qué viene esto", ya que es la primera ve que la Secretaría General de Pesca "no escucha a una federación.

El punto principal en el que las cofradías coruñesas no estaban de acuerdo con lo dispuesto por Pesca es la inclusión de la volanta en el reparto de la cuota accidental. "Sí, nos concedieron el 50-50 para pesca dirigida y accidental, pero el 25% se lo dan a la volanta. No es normal que 20 barcos manden más que 1.600", manifiesta el dirigente de los pósitos de A Coruña.

Los pasos a seguir por los pósitos coruñeses son todavía inciertos ya que la noticia es muy reciente, pero el malestar del sector se hace notar. "La gente está muy revolucionada, muy cabreada y quieren hacer manifestaciones y protestar. No sé si llegaremos a hacerlas, si denunciaremos. Tenemos que reunirnos y hablar", sostiene Formoso.

De acuerdo con lo reflejado en la resolución publicada por la Secretaría General de Pesca, el próximo lunes se abrirá la pesquería de la caballa en A Coruña y en Pontevedra. La federación coruñesa había solicitado iniciar la campaña ese día, pero con otras condiciones. Por ese motivo quizás no toda la flota de la provincia que pueda capturar la especie saldrá a faenar. "Hay gente enfadada por esto", reitera el presidente de las cofradías coruñesas.