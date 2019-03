Pescadores gallegos y asturianos se unen contra el "vergonzoso" reparto de la xarda

Decenas de pescadores gallegos y asturianos que participan en la flota de la caballa del Cantábrico Noroeste reivindicaron ayer en Oviedo un reparto más justo de la cuota de esta especie. "Es increíble que Galicia, que cuenta con la flota más importante de la UE, se vea perjudicada por un reparto tan poco equitativo", afirmó ayer a este diario el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, que no participó en la movilización, al igual que el responsable de la Federación Provincial de Confrarías de A Coruña, Daniel Formoso. "Estamos de acuerdo con la protesta porque a Galicia le han asignado una cuota vergonzosa, pero no acudimos a Oviedo porque no fuimos invitados", comentó Formoso. "Esperemos que el nuevo reparto al que se ha comprometido el Gobierno central sea acorde con la dimensión de nuestra flota", señaló el presidente coruñés.

Quien sí estuvo en Asturias fue el patrón mayor de la cofradía de O Grove (Pontevedra), Antonio Otero, que tildó el actual reparto de cuota favorable al País Vasco como "injusto, vergonzoso e insostenible". En la jornada de ayer, los pescadores gallegos se sumaron a los asturianos para participar en una concentración en la capital del Principado, donde a lo largo de dos horas estuvieron repartiendo pescado a la ciudadanía y transmitiendo sus reivindicaciones, que pasan por un reparto más justo de la cuota de caballa (xarda). En ese sentido, el expresidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Dimas García, afirmó que el reparto actual es "injusto' ya que deja a la flota asturiana „formada por unos 150 barcos y 700 trabajadores„ con un 14% de cuota, mientras que los vascos, "con menos flota", tienen un 42%.

De igual forma, el presidente de la Federación Galega de Confrarías calificó la situación de "falal" para Galicia. "Además de la repercusión económica, sufres un malestar tremendo cuando ves que unas artes se enfrentan a otras", señaló Pérez, que aboga por "sentarse a la mesa y negociar un reparto más justo".

"Esto tiene que romper un día, por lo que tenemos que aprovechar esta época electoral para que se aclaren y digan lo que van a hacer con nosotros", afirmó Otero, antes de aclarar que no piden subvenciones. "Estamos pidiendo que nos dejen trabajar como llevamos haciendo desde los tiempos de nuestros abuelos", dijo.