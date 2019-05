La Xunta ultima un plan de acción de marisqueo para blindar sugestión sostenible

La diputada del PP, Teresa Ejerique, avanzó ayer que la publicación del Plan de Acción del Marisqueo Galicia 2030 de la Xunta de Galicia es "inminente", ya que prevé que esté listo "este mismo verano". "Este ambicioso plan de acción, que tendrá adaptarse a lo largo de la próxima década, afectará a un colectivo de más de 10.000 personas", dijo Ejerique en el Parlamento de Galicia. La diputada popular hizo referencia al plan, que pretende "garantizar la explotación sostenible del sector", en respuesta a una proposición no de ley presentada por la socialista María Dolores Toja, quien reclamó "la creación de un plan de recuperación de permisos de marisqueo, especialmente orientado al sector femenino". La nacionalista Montse Prado Cores agregó que Galicia debería ser, debido a "su calidad y su capacidad", una "potencia" del marisqueo, capaz de generar miles de puestos de trabajo, si bien "la conselleira do Mar no ha sido capaz de mejorar su situación".