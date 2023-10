El robo que Carmen Lomana ha sufrido en su casa ha sido un tema candente este lunes en 'Espejo Público'. Pilar Vidal ha puesto en duda la versión de la socialité, que entró en directo con el programa de Antena 3 para explicar lo sucedico: "Me alegro de que estés bien, de que no te haya pasado nada. Dices que tienes un trauma, pero yo te he visto desde ayer, desde el robo, entrar en todas las cadenas de televisión. Entiendo que esta noche no has dormido nada".

"No he entrado en ningún lado, pero sí que es cierto que me llamaron de 'La Roca' para decirme que me estaban esperando, pero yo estaba llorando después de hablar con la policía. No podía ir en ese estado al programa y se lo conté todo a Juan del Val. A partir de ahí sale todo esto", le contestó Lomana a Vidal.

Posteriormente, Gema López echó sal en la herida tras escuchar a su compañera de programa, asegurando que le daba la sensación que estaba poniendo en entredicho lo sucedido. "Siempre te pasa lo mismo. Qué casualidad que ahora haya una oleada de robos a famosos y justo seas tú la única señalada en Madrid. Me hace dudar y quiero pensar que no es así, pero es que solo te ha faltado estar con el ministro del Interior. ¿Te han robado algo?", aseguró la periodista.

"Esto que estoy haciendo no es ningún protagonismo, es una deferencia, un cariño a mis compañeros. Me han llamado de otras televisiones y he dicho que no, lo primero era hablar con mis compañeros de 'Espejo público 'y de mi otro programa en Telemadrid. No me parece agradable que me ponga en entredicho, ella sabrá por qué lo hace. Cuando una mujer poner en entredicho a otra mujer a la que le han robado y le han hecho lo que me han hecho a mí...", se defendio Lomana.

Tras ver que Vidal seguía sin creerse su versión, Lomana se tomó esta última frase como algo similar a un golpe bajo, llegando a taparse la cara del dolor: "Yo he visto el tono que está tomando esto y, mira, no. Voy a llorar. Cómo puede decir estas cosas, pone en entredicho lo que me ha pasado".

"Déjame que pueda pensarlo, que no soy la única que lo piensa", le dijo Pilar Vidal a Lomana, que se recompuso para contestarla: "¿Tú piensas que es un montaje? ¿Que cuando tenía que ir a la tele le dije a dos chicos que entraran encapuchados en mi casa? Yo no necesito eso, soy una persona lo suficientemente querida y conocida para que la gente se preocupe cuando me pasa algo así, que me han llamado de todas las partes del mundo. Yo no digo nada porque no me interesa, solo he bajado a hablar porque hay un montón de gente al sol aquí esperando. Bajo para que me dejen en paz, por educación y por deferencia a mi programa".

Vidal acabó con la paciencia de Lomana después de preguntarle con mucha ironía si estaba entrenada en defensa personal. "Eso tú. Como sigas diciendo impertinencias, a lo mejor resulta que vas a tener problemas", dijo la socialité.

"¿Me estás amenazando? Estoy dando mi opinión, simplemente te he preguntado. Solo digo que no soy la única espectadora que creo que lo has agrandado. Creo que tengo derecho a expresar mi opinión, y vaya por delante que te he dicho que me alegro de que no te haya pasado nada", le respondió Vidal a Lomana. "Cada uno puede pensar lo que quiera, pero hay que tener muy mala idea para pensar que alguien monte semejante cosa cuando, además, tenía que ir a trabajar"; sentenció, dando por acabada la conexión algo indignada.