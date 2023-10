La trama protagonizada por Albert y Michael ha provocado un auténtico terremoto en la casa de 'GH VIP'. Coincidiendo con la entrada de los tres aspirantes a convertirse en concursantes oficiales, durante los últimos días se han sucedido una serie de fuertes discusiones que parecen no tener fin.

Anoche, durante la emisión del 'Última Hora' con Lara Álvarez, se vivieron momentos tensos por un fuerte enganchón entre Laura Bozzo y Yiya del Guillén. De hecho, Carmen Alcayde tuvo que intervenir para calmar los ánimos y evitar que pudieran llegar a las manos.

Después de que Albert y Yiya compartieran versiones distintas sobre una conversación, la exparticipante de 'Supervivientes' cargó contra su compañero: "Nos salpica todo lo que dice esta persona y luego lo niega en nuestra presencia. Esta persona no quiere a nadie porque no se quiere a sí mismo".

Fue en ese momento cuando Bozzo entró en escena para frenar lo que estaba diciendo sobre su amigo: "¡Yo no voy a permitir eso!". "¡No voy a permitir que una persona que no conoce nada se meta!", exclamó mientras Yiya intentaba hablar por encima de ella, al tiempo que Lara Álvarez intentaba poner orden: "Vamos por turnos, porque si no, no nos enteramos".

La amarrada entre Yiya y Laura.



Sin embargo, las concursantes hicieron caso omiso a sus palabras y el enfrentamiento fue en aumento. Tanto es así que ambas se levantaron del sofá, encarándose a gritos y quedándose a escasos centímetros la una de la otra. "¿Qué me vas a hacer?", le espetó la peruana mientras Alcayde entraba en escena para poner distancia entre ellas.

"Chicas, por favor. Yiya y Laura, tomad asiento. No perdamos los papeles, estamos ahora mismo en un programa de televisión", pidió desde plató Lara Álvarez, que hace unos días ya le echó la bronca a Laura por sus duras palabras contra Michael.