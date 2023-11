En cada episodio de "Cocina abierta" en Antena 3, el renombrado chef Karlos Arguiñano deleita a la audiencia con sus habilidades culinarias, presentando platos exquisitos y compartiendo su pasión por la gastronomía.

Sin embargo, una incógnita persistente entre los espectadores es el destino final de las deliciosas creaciones preparadas por Arguiñano en el programa. Aunque el enfoque principal es la preparación de los platos en sí, surge la curiosidad sobre si estos manjares culinarios terminan siendo disfrutados por los miembros del equipo de producción, donados a organizaciones benéficas o simplemente desechados.

"Mucha gente me suele preguntar: ¿qué hacéis con todo lo que cocináis ahí?", revela Karlos Arguiñano en uno de los últimos programas de "Cocina abierta". El cocinero asegura que "no se desperdicia nada", haciendo referencia no solo a los ingredientes que utiliza para las recetas.

"¿Habéis ido alguna vez a algún acuario y habéis visto a los peces haciendo [gesto de comer]? Pues aquí están todos así, pues van a estar un poco más porque hasta que no hagamos el segundo no van a poder probarlo".

De esta forma, por fin sabemos que los platos cocinados por Karlos Arguiñano en "Cocina abierta" terminan formando parte del menú que los técnicos del programa degustan cada día. Evidentemente, el formato no iba a tirar a la basura la comida tan deliciosa que prepara el chef vasco.