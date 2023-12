Aunque meses atrás parecía que iba a ser cancelado, lo cierto es que Reacción en Cadena, el programa presentado por Ion Aramendi está dando muchas alegrías a la cadena. Y parte de este éxito es por los Mozos de Arousa, sus concursantes, aunque ¿está cerca su final? La publicación de uno de ellos en las redes sociales ha encendido todas las alarmas.

Ha sido Borjamina el que, a través de su perfil de Instagram, ha lanzado un mensaje que, como mínimo, siembra las dudas sobre la cercanía de su final en el programa. "Hace exactamente 6 meses veíais por primera vez a los MozosDeArousa ReacciónEnCadena. Han sido un montón de tardes juntos, de nervios, de risas, de desafines, de fallos, de aciertos, de euros... De muchos euros. Cada vez somos más reaccioners y no tocamos techo en audiencia, siendo el último programa el que ha alcanzado el récord histórico de cuota de pantalla. Y aunque sabemos que esto no va a durar para siempre, lo que tenemos claro es que queremos que disfrutéis con nuestra participación hasta el último segundo", escribe. Hasta ahí todo bien, aunque ya parece un mensaje de despedida.

El concursante sigue señalando que "parece que fue ayer y, al mismo tiempo, que han pasado años desde que estaba probándome la camisa que no me acababa de convencer y con la que grabé el primer programa. Me dicen ahí lo que íbamos a durar y la de camisas y polos tan diferentes que me iba a poner en todos estos meses y preguntaría a la persona que qué ha fumado", y añade una última coletilla que ha sembrado las dudas sobre el fin de su participación: "puede que quede mucho o no tanto. Incluso que nosotros ya lo sepamos. Pero, pase lo que pase, ha sido, es y será un placer decir que fuimos concursantes de reaccion en cadena".

Y es que estos concursantes están adquiriendo tanta notoriedad en el programa que seguro que muchos lamentarán su marcha. Está por ver cuándo se producirá.

El programa

Reacción en Cadena, un concurso televisivo español dirigido por Ion Aramendi desde el 19 de diciembre de 2022, ha logrado captar la atención del público. El programa se basa en la adaptación del formato estadounidense Chain Reaction, transmitido por NBC en 1980, e inspirado en la exitosa versión italiana Reazione a catena – L'intesa vincente.

En este enfrentamiento, dos equipos compuestos por tres personas, ya sean amigos, familiares o compañeros de trabajo, compiten en diversas pruebas para resolver cadenas de palabras, acumulando dinero y buscando llevarse un bote que puede alcanzar los 150.000€.

El concurso presenta varias pruebas, cada una con su propia dinámica: