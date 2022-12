Legislar a última hora

A los escolares se les avisa siempre de que no lo dejen todo para el final, de que planifiquen e hinquen los codos un poco cada día en lugar de hacerlo la noche o unas horas antes de un examen. Visto lo visto es un consejo que bien podría darse también a los políticos. Se ha convertido ya en una auténtica tradición aprobar leyes y normas al filo del final de año, con entrada en vigor casi unas horas después.

Entiendo las dificultades y equilibrios con los que hay que lidiar en un Gobierno de coalición, como sucede en el que conforman el PSOE y Unidas Podemos (UP). Ni los puntos de vista, ni las ideas son iguales y no digamos la necesidad de ganar protagonismo por parte de unos y otros de cara a futuras elecciones. Hay numerosas muestras de ello, que van desde la ley trans a la regulación del mercado de la vivienda.

Pero, en todo caso, empieza a ser poco comprensible la demora en tomar determinadas medidas que provocan gran inquietud o que pueden generar auges de la demanda o paralizaciones de la misma. Es lo que sucede con el descuento de 20 céntimos en los carburantes. Tras un goteo de declaraciones y filtraciones en las que representantes de la Administración sugieren que este descuento adoptado cuando las gasolinas y el gasóleo alcanzaban sus máximos se podría suprimir de forma generalizada y quedar limitada solo para determinados colectivos. Lo dan por hecho e incluso lo da mucha gente por hecho pero nadie lo acaba de confirmar. Y eso provoca un innecesario desasosiego entre los implicados.

Y es que resulta que se acerca el final del ejercicio y el Gobierno afirma que no comunicará su decisión hasta el martes día 27. Y en las gasolineras temen una avalancha de usuarios en busca de ahorrarse unos euros al llenar los depósitos ¿Es realmente necesario esperar casi al final para anunciarlo, si es que se va a hacer? En realidad no es como anunciar la rebaja o subida del IVA de un producto con meses de antelación, algo que sí que puede ser contraproducente y generar demanda y luego un parón o al revés. Lo de las gasolinas me parece que no.