Ley del solo sí o la chapuza monumental

Pues por más que me esfuerzo, no logro comprender en qué nos beneficia a las mujeres la ley del solo sí es sí. En qué nos beneficia que violadores, pederastas y asesinos estén reduciendo sus condenas y saliendo a la calle tan campantes, ante el espanto de las víctimas. El goteo de casos en los que la nueva ley favorece a convictos por delitos espeluznantes es incesante, y a cual más indignante. Nos vendieron otra cosa. No este efecto perverso de la ley, que a quien está beneficiando claramente es a violadores que ya habían sido juzgados y condenados. Echar la culpa al machismo de los jueces y a que interpretan mal la ley es de una puerilidad tal que incapacita para la gestión de los asuntos públicos a quien lo defiende. Menudo desaguisado ha montado este Gobierno, y aunque el PSOE se ponga de perfil es tan responsable como Unidas Podemos. Ganar tiempo y esperar a que escampe, mientras siguen empecinados en sostenella y no enmendalla, es una estrategia decepcionante. Negarse a rectificar este monumental despropósito, que tanto daño está haciendo a las mujeres, con tal de no admitir el error y no dar gasolina al enemigo, es irresponsable, impropio de gobernantes con sentido de Estado. Dada la cercanía de las elecciones, la lógica endogámica de los partidos impone un cierre de filas, pero el PSOE minusvalora el impacto que puede tener su huida hacia delante en la ley del solo sí es sí. Porque no se va a olvidar en unos días: cada agresor sexual excarcelado antes de tiempo (una veintena) o con condena rebajada (ya van más de 240), nos recuerda la estrepitosa chapuza del Gobierno. Una y otra y otra y otra vez.