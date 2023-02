El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una considerable subida de las becas, tanto para universitarios como para no universitarios. Las de aquellos tendrán una cuantía media de 3.130 euros anuales (como es conocido, la enseñanza universitaria pública no es gratuita) y las destinadas a no universitarios, 1.730 euros. Un millón de jóvenes se beneficiarán del sistema.

La subida de esta partida es muy relevante ya que en el último año de Rajoy se destinaron a tales ayudas 1.493 millones en tanto el Ejecutivo actual ha elevado esta cantidad hasta los 2.500 millones. Pero a pesar del esfuerzo, la cuantía de esta acción social es insuficiente. La función de las becas de estudio es servir de ascensor social, de manera que ningún joven que desee cursar educación superior y tenga unas mínimas aptitudes para ello haya de renunciar por falta de recursos. No tiene sentido que los hijos de las magnates disfruten de universidad gratuita, pero sí lo tiene que un joven del escalón social inferior consiga llegue a lo más alto en el sistema educativo sin perjudicar al núcleo familiar, que habrá de prescindir de su aportación al común por no estar realizando un trabajo remunerado. 3.130 euros es una ayuda sensible pero no alcanza a cumplir este objetivo. Por lo que quizá habría, o que elevar la cuantía de las becas, o habilitar un sistema de créditos públicos para que el estudiante se autofinancie con un capital que tendrá que devolver en condiciones aceptables. El camino hacia la equidad en esta materia está trazado, pero falta terminar de recorrerlo todavía.