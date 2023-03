“Así se desayuna fuerte. Con la taza del club que volverá dentro de poco a Primera. Vamos, Lucas”. Con esta frase en off se despertaba y daba los buenos días a sus seguidores de Instagram el creador de contenidos Ibai Llanos en una imagen en la que se podía ver una taza del Deportivo. Al vasco, seguidor confeso del Real Madrid, no le ha podido esa vena blanca ni las viejas afrentas para que no le haga de vez en cuando un cariño a la hinchada blanquiazul. El aclamado delantero Lucas Pérez no desaprovechó la ocasión de invitarlo a Riazor vía Twitter, un guante que recogió el streamer: “Creo que iremos dentro de poco”, respondió el interpelado.