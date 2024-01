No sabemos cuándo, pero lo lograremos. Si el viaje de Madrid a Asturias ahora se realiza en poco más de 3 horas en el AVE, algo así, pero sin trasbordos, también lo conseguiremos en Galicia; aunque para ello haya que hacer más túneles, sin llegar a uno de 24,6 kilómetros como el realizado para salvar Pajares, que ha permitido ese ahorro de tiempo. El hacer comparaciones bate récord con la que hoy nos ofrecen este diario entre las dos horas y cuarto que tuvieron que aguantar sin poder abandonar el convoy los once pasajeros del tren Ferrol-Oviedo por la caída de dos pinos a la altura de O Vicedo (Lugo), y la espectacular salida de los 367 viajeros y los 12 tripulantes de Airbus A350 de la Japan Airlines envuelto en llamas, tras el choque con otro avión en el aeropuerto de Tokio. Se dice pronto: 380 personas logran salir de un avión ardiendo como pudimos ver en los noticiarios. ¿Qué medios se usaron para tamaña hazaña? Las soluciones ahí están, aunque no sean aplicables en todos los lugares y momentos. Soluciones tan pintorescas, y vayan con una sonrisa, como la publicada el 1 de diciembre en este diario: “Cada gallego que compre un queso en un súper, está apagando un incendio”, declaró el Director General de Defensa del Monte para estimular el cuidado de las tierras evitando la maleza.