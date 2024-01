Si uno lee Csendes Létterem lo más seguro es que no le suene a nada o que incluso piense que son dos palabras mal escritas. Pero no, es el nombre de un típico bar de ruina que se puede encontrar en Budapest. Estos locales de la capital húngara, en los que se puede tomar una bebida o comer algo, están instalados en edificios abandonados. Llama la atención su estética, sus muebles de segunda mano y también sus paredes, donde uno puede encontrar desde un cartel de un concierto de los años 70 hasta una pintada sobre el Deportivo. Sí, sí. La pasión blanquiazul no deja de traspasar fronteras y algún deportivista ha querido dejar marcada su huella en este bar de Budapest. Entre dibujos, pegatinas y un mensaje de alguien de Iowa se puede leer claramente, en color azul, la tan conocida frase “Fórza Depor”.