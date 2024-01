Sin Barbie no hay Ken

Como la velocidad a la que hoy se transmite la información está a un paso de superar a la de la luz, doy por hecho que a estas alturas todos estamos al tanto de las nominaciones a los premios Óscar de este año. No hace falta ser un amante del cine. Es de esas noticias que forman parte de lo mainstream, la corriente normativa que determina los gustos predominantes en la sociedad. Tiene asimismo que ver con el poderío de la cultura estadounidense, una industria a la que es difícil resistirse y que estipula los libros que en Europa leemos, las películas que vemos, la música que escuchamos y hasta lo que pensamos. Hay contadas excepciones, heroicas resistencias a la francesa, pero no es esa la rama por la que me quería ir.

Me alegra que dos compatriotas, J. A. Bayona y Pablo Berger, hayan sido nominados. El primero opta a dos estatuillas, película internacional y maquillaje y peluquería, por La sociedad de la nieve, que recrea el accidente aéreo ocurrido en los Andes en 1972. El segundo podría ganar el Óscar al mejor largometraje de animación gracias a Robot Dreams, filme que recomiendo tanto como merendar una palmera de chocolate. Pero, más allá de este orgulloso júbilo, las nominaciones de la Academia de Hollywood me dejaron un regusto amargo con ciertos toques de anacronismo.

Barbie, la película con la que Greta Gerwig, su directora, da una patada, supuestamente inocente, frívola y naíf, en mi opinión brillante, al sistema heteropatriarcal, ha logrado solo ocho nominaciones. Empleo el adverbio de modo porque aspiraba a más, se merecía más, especialmente en la categoría de mejor dirección (“¿No hay nominación para Greta Gerwig? ¿Puede ser realmente cierto?”, escribió Stephen King en Twitter), en la que la francesa Justine Triet es la única mujer nominada por Anatomía de una caída.

No me gustan las cuotas. Nunca las uso para argumentar ni justificar mis posiciones. Me remito a un estudio, publicado en 2020 por el diario The Guardian, según el cual desde la primera edición de los Óscar (este año se celebrará la número 96) únicamente un 14% de los más de 10.000 nominados fueron mujeres. Una brecha de género que se acentúa en la categoría de mejor dirección. Fue Kathryn Bigelow la primera mujer que ganó ese Óscar, en 2010 y con un filme que derrochaba testosterona, En tierra hostil. Desde entonces, y han pasado ya 14 años, solo dos cineastas más lo han conseguido: Chloé Zhao (Nomadland, 2021) y Jane Campion (El poder del perro, 2022).

El poder lo siguen ejerciendo ellos. Ellos continúan siendo juez y parte en nuestras vidas profesionales. El crítico de cine más influyente de este país, que en su momento aseguró no haber comprendido Barbie, no le encontró “la gracia”, es eso, crítico. Y lo mismo sucede en la literatura, donde las reseñas hechas por mujeres son una excepción. Aunque si tenemos en cuenta que, según la primera encuesta del CIS sobre la percepción de la igualdad y los estereotipos de género, un 44,1% de los hombres cree que el feminismo ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos, apaga y vámonos.

Hay injusticias más visibles que otras, y hay quien hace por visibilizarlas. Ryan Gosling, el actor que en el filme de Greta Gerwig interpreta a Ken y que está, él sí, nominado al Óscar por ese papel, emitió un comunicado tras conocerse el veredicto de la Academia en el que manifestaba su disconformidad ante la ausencia de la directora y de Margot Robbie, Barbie en la película. “No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, principales responsables de este filme que ha hecho historia y ha sido globalmente celebrado”, dijo. Le honra, pero hay algo en mi mentalidad, moldeada por la sociedad heteropatriarcal en la que me he criado, que me lleva a verlo como un gesto de gallardía varonil, como el fornido caballero que a lomos de un caballo acudía siempre en los cuentos a rescatar a la princesa del castillo. Prefiero el final de Barbie.