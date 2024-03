¿Otras culturas u otros tiempos?

La aventura de la verdad es el nuevo trabajo sobre Ortega y Gasset (1883-1955) que ha escrito Javier Zamora Bonilla, un académico que ha basado muchos de sus trabajos en la obra de José Ortega y Gasset. Se lee despacio, pero ya desde sus primeras páginas nos explica cuál es el interés en que se basa para hablar de nuevo de este humanista, escritor que al final se quedó con la palabra filósofo. Y por qué, se pregunta Zamora Bonilla, se puso la palabra filósofo a una persona que nació, como él mismo escribió, en una rotativa.

Desde muy joven, Ortega y Gasset creció en un entorno donde desde su abuelo hasta su padre, pasando por su madre, tenían una clara relación con el periodismo. Un periodismo que no tiene nada que ver con el actual y donde no se sabía qué era eso que conocemos como redes sociales. Desde Juan Ramón Jiménez, quien sería el encargado de traducir la mayor parte de las obras de Rabindranath Tagore al castellano junto con su esposa Zenobia Camprubí, la cual sería una pieza clave para dicha traducción, hasta las palabras de afecto pronunciadas por María Zambrano, quien pese a sus diferencias nunca dejaría de sentir ese afecto por él, o Julián Marías, siendo uno de los actores que no podían faltar en la biografía de este sabio que en ocasiones como muchos han descrito no dejó de hablar de ese “Yo y mis circunstancias”. Una de sus muchas frases que a estas alturas dice bastante de cómo somos las mujeres y los hombres.

“Leer a Ortega es un apasionante itinerario por una de las filosofías más profundas del siglo XX, es un ameno recorrido por un lenguaje lleno de metáforas que nos deleitarán y nos harán reflexionar sobre las más variadas cuestiones, es un sendero que transita por unos ensayos que pretendieron pensar los temas más acuciantes y cadentes de su tiempo, algunos de los cuales siguen siendo los del nuestro”, asegura Zamora Bonilla, pero es mucho más pues hablamos de todo un siglo XX donde la humanidad, los sabios y el periodismo se veían de otra manera. Seguramente no eran de los que esperaban pasar muchos años para escribir la biografía de una mujer, como ha sido el caso de María Josefa Wonemburger, cuando en alguna ocasión se le rindió algún pequeño homenaje.

Ahora, ¿dónde hemos dejado a Ortega y Gasset? Quizás se haya encontrado leyendo los distintos artículos que aparecían en la sección Los Lunes del diario El Imparcial, una de las hojas literarias más importantes de esa época. Lo que nos hace preguntarnos, ¿dónde se encuentran ahora esas Hojas Literarias? Y, ¿qué autores nuevos se encuentran en ellas? Quizás tendríamos que retroceder en el tiempo para buscar esas respuestas. O volver a la pregunta inicial, ¿otras culturas u otros tiempos?