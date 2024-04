Actuar frente al absentismo laboral

Las cifras son más que preocupantes. El absentismo laboral se ha disparado en el último quinquenio en España; particularmente en Galicia. Las encuestas internacionales muestran que España se sitúa entre los países con mayor incidencia en la UE-27; los datos de comunidades autónomas apuntan a que en Galicia estamos significativamente peor que la media.

Un absentismo elevado afecta muy negativamente a la organización de las empresas y reduce de forma directa y proporcional la productividad media de los trabajadores contratados. Y lo mismo aplica para la función pública. Hay que reaccionar y fijarse como objetivo de corto plazo volver a lo que se observaba hace apenas diez años: cifras que eran la mitad que las actuales.

El primer paso es dilucidar sus causas y consensuar el diagnóstico. Un reciente trabajo del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre el absentismo por incapacidad temporal (IT) apunta tres ideas de partida.

La primera es que las condiciones de trabajo, la cultura de la empresa y las políticas de recursos humanos importan mucho. Pero también factores externos, como la situación familiar y el contexto social. Sin olvidar las prácticas del sistema de salud y a la interacción entre los diferentes actores involucrados en la IT, incluyendo las distintas inspecciones de los servicios públicos de salud y del INSS.

La segunda es que hay que prestar atención a las formas de actuar y afrontar la situación de la IT por parte de los diferentes grupos de interés. Las actuaciones de prevención, de curación eficaz y ágil, el fomento de la vida saludable en la empresa y su práctica en la vida privada son fundamentales. Sin olvidar el control de los abusos y la organización de los procesos de diagnóstico y tratamiento para minimizar los tiempos de recuperación. El IVIE destaca también la responsabilidad personal y la presión social en el uso apropiado y no fraudulento de las prestaciones por IT.

La tercera idea es que el profundo impacto de la pandemia en el mundo laboral y en el sistema de salud alteró muchos fenómenos de salud, sociales, familiares y laborales; y sus efectos permanecen parcialmente.

A partir de ahí, toca intensificar el diálogo social y el compromiso de sindicatos, administración y empresas para definir líneas estratégicas a corto y medio plazo. Y luego implementarlas. Nos va mucho en ello; a todos.

