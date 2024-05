‘MasterChef’: no aprendemos

Antes de entrar en materia, os tengo que decir que MasterChef es uno de mis programas favoritos de la televisión actual. Lo disfruto, cocino sus platos y me encantaría ser concursante algún día. Pero algo me dice que esto no va a suceder jamás, porque el universo me protege y no creo que mi ansiedad esté preparada para ello. ¿Puedo admirar un formato de televisión y ser crítica con él? Ya os digo que sí.

Son muchas las personas que se han sentido humilladas y no han podido con la presión de tan famoso reality culinario. Desde el León come gamba hasta la desaparecida Verónica Forqué.

La última en abandonar el programa fue la experta en finanzas Tamara, que se despidió con una frase que tendríamos que enmarcar. Dijo: “No estoy bien. Perdonarme pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros”. No puedo hacer otra cosa que aplaudirla. Jordi Cruz la invitó a marcharse y parece que la cosa no dio para más.

Pero, unos días más tarde, el famoso chef reaparece en sus redes con ella, que nos dice que de salud mental está fantástica. Entonces nos explota la cabeza a muchos. ¡Todos tenemos problemas de salud mental! El día que entendamos esto, igual empezaremos a saber cómo curarla. Todos tenemos cuerpo y alma. Y hay días en que tu alma está tocada y toca cuidarla. Pero hacer algo para cuidar tu salud mental para, después, acabar diciendo que no tienes ningún problema de salud mental, es bastante contradictorio y muy peligroso. En el vídeo, Jordi Cruz alaba a Tamara diciéndole que es una persona de mente fuerte, como si eso te salvara de tener un problema de salud mental.

Yo le diría a Jordi Cruz que puedes tener la mente muy fuerte y caer en un estado de ansiedad, depresión o estrés. Y eso no te hace menos fuerte ni más débil, solo te hace más vulnerable hasta que te curas. Y una forma de curar el estrés en el trabajo es marchándote del trabajo. Aquí aplaudo a Tamara, pero se me cae abajo cuando dice, rotundamente: “Yo de salud mental estoy fantástica”. Y el chef lo justifica diciendo: “¡Estamos haciendo tele!”. Mal. Muy mal todo.

