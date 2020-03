El BNG exige un plan de choque

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exigió ayer un plan "específico" para residencias de mayores e instó a la Xunta a "ejercer sus competencias" en lugar de enfrentarse al Gobierno central. Les pidió que se "coordinen" para proteger al sector poblacional más vulnerable al coronavirus.Tras entrevistarse telemáticamente con personal sanitario y de servicios sociales, la dirigente nacionalista cargó contra la Xunta por los casos detectados en la residencia de mayores de Celanova. Cree que "no vale decir" que la situación en las residencias gallegas "no es tan mala como la de otros territorios". "No es un argumento, ni justifica lo que está sucediendo", afeó al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que exigió un plan de choque con pruebas "masivas" y reparto de material de protección.