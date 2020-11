El Hospital de A Coruña, finalista en 14 categorías de los premios Best in Class

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) es uno de los centros finalistas en catorce categorías de los premios Best in Class que cada año galardonan a los mejores ambulatorios, hospitales y servicios sanitarios en función del análisis de más de un centenar de indicadores (atención al usuario, tasa de infecciones, mortalidad, etc...).

El Chuac opta este año a convertirse en el mejor centro hospitalario de alta complejidad -galardón que ya obtuvo en 2019- y además tiene a once servicios entre los mejores del país: Farmacia, Microbiología, Nefrología, Neumología, Neurología, Psiquiatría, Reumatología, Urgencias, Urología. La UCI y la Unidad de Enfermedades Infecciosas, también optan a galardón.

Los centros y las especialidades galardonadas por estos premios que cada año entregan Gaceta Médica y la Universidade Rey Juan Carlos, se conocerán en la tarde del 17 de diciembre cuando el jurado dará a conocer su fallo.