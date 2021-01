Galicia añade hoy, por octavo día consecutivo, más de mil nuevos diagnósticos de COVID que elevan a casi 15.000 los gallegos contagiados de coronavirus y suben todavía más la presión en los hospitales, a los que no dejan de llegar enfermos con complicaciones tras haberse infectado con el SARS-CoV-2. Sanidade informa hoy de 14.975 casos activos de COVID (+900) tras un día con 1.104 PCR positivas, cifras que superan los registros del balance diario de la pandemia facilitado ayer y que rebasan también los datos de las jornadas previas. Las 458 altas registradas en las últimas 24 horas -el total de curados se sitúa en 63.317- no alivian la curva de infecciones activas y, con todos los indicadores al alza, la presión hospitalaria no deja de crecer. Hoy hay en Galicia 828 pacientes con COVID ingresados, 50 más que ayer. Hay 132 enfermos en UCI (+18) y 696 en planta (+32). Y esto en un día en que la cifra de víctimas de la pandemia en Galicia sube a 1.550 personas fallecidas tras informar Sanidade de 14 muertes en la última jornada.

El cómputo de casos acumulado crece por centenares en varias áreas sanitarias, con especial intensidad en el área sanitaria de A Coruña y Cee, que hoy de nuevo se sitúa en registros de récord al alcanzar los 3.839 caso activos de coronavirus (+306) tras un día con 348 positivos detectados entre un total de 2.362 pruebas PCR realizadas en las últimas 24 horas. En los hospitales coruñeses suben a 218 los enfermos de COVID hospitalizados (+15), con 39 enfermos en UCI (+3).

Vigo es, después de A Coruña, el área con más nuevos contagios y mayor aumento de casos activos; sube a 2.776 afectados (+180) tras registrar 203 positivos en 24 horas. Ourense escala a 2.107 casos activos (+147) con 159 nuevos contagios en un día. El área de Santiago sube a 2.593 infectados (+86) con 126 positivos en la última jornada. Lugo escala a 1.273 casos activos (+63) con 104 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas. Y Pontevedra y Ferrol arrojan hoy datos de casos activos muy parejos, aunque con menos positivos y menor aumento del total de infectados en el caso del distrito pontevedrés, que sube a 1.195 afectados (+50) tras notificar 76 positivos. Ferrol se sitúa ya en 1.192 casos activos (+68) tras detectar 88 nuevos contagios en un día.

En Galicia hasta ahora se han contagiado de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 un total de 79.834 personas de las que 14.975 están ahora en fase activa del virus y 63.317 ya lo han superado. La pandemia deja en Galicia hasta ahora 1.550 personas fallecidas.

El 72% de la población de Galicia -incluidos el 90% de los habitantes del área metropolitana de A Coruña- estará a partir de este jueves bajo las restricciones máximas impuestas por la Xunta para tratar de frenar los contagios y mitigar esta tercera ola de la pandemia, que por ahora no parece alcanzar la cúspide. Las medidas impuestas por Sanidade establecen el cierre perimetral, el horario máximo de la hostelería hasta las 18.00h y solo para servicio en terrazas al 50%, además de la limitación de las reuniones a un máximo de cuatro no convivientes. Hay tres municipios donde las restricciones van más allá debido a que presentan incidencias acumuladas a 14 días por encima de mil nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Es el caso del concello coruñés de Arteixo y de los municipios de Viveiro (Lugo) y Xinzo (Ourense). En estos tres ayuntamientos Sanidade ha ordenado el cierre de la hostelería y de la actividad no esencial.