El Sergas solo ha confirmado hasta el momento 41 casos de la variante británica del coronavirus en Galicia, pero quienes trabajan sobre el terreno saben que su presencia es mucho más elevada. “Tanto los análisis internos que realizamos en el hospital como otros datos que obtenemos, por ejemplo, del estudio de las aguas residuales de la comarca, en comparación con lo que veíamos antes, nos muestran una variación que creemos que se corresponde con la variante británica que va en aumento”, reconocía ayer el director de Atención Hospitalaria del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Pedro Marcos Rodríguez, quien asegura que aunque igual es “aventurado” hablar de que esta cepa es ya la dominante en el área sanitaria coruñesa, tiene claro que llegará a serlo. “Está pasando en todas partes”, sostiene.

La bautizada como variante británica, que tiene una mayor capacidad de transmisión, se detectó el 14 de diciembre en Reino Unido, donde al finalizar enero ya representaba el 89,5% de los casos, según un informe del Ministerio de Sanidad —publicado el pasado lunes— que revela que esta cepa ya está presente en 64 países de todo el mundo y que en España se calcula ya representa “entre el 10 y el 15% de los casos” aunque tiene mayor presencia en algunos territorios. El conselleiro de Sanidade reconocía el pasado miércoles que se prevé que la presencia de esta variante aumente hasta “un 70% a la semana”, lo que equivaldría a que el número de casos en Galicia se duplicase en solo diez días.

El proceso para confirmar que una muestra de un paciente positivo en coronavirus es de la variante británica es complejo. Esta cepa cuenta con 23 mutaciones —ocho en el gen proteína de la espícula (S)—, pero solo un modelo de PCR es capaz de detectar un fallo en la detección de esa proteína S y por tanto, alertar de que puede ser un posible caso de mutación. Para confirmarlo habría que enviarlo a un laboratorio especial para realizar una secuenciación de ese coronavirus para ver si efectivamente tiene esa mutación. Aunque en Galicia hay ya tres centros que cuentan con esas PCR, el conselleiro reconocía que no todos los casos se secuencian y esto puede llevar a que la incidencia oficial sea mucho menor que la real. Un estudio del Ministerio del 26 de enero aseguraba que hasta el 53% de las muestras recogidas en la comunidad no identificaban esta proteína S y podían ser sospechosas, pero en el Sergas aseguran que ese dato estaba mal —de hecho el Ministerio lo actualizó y ya no incluye tasas por comunidades— pero no informan de cual es el verdadero porcentaje de muestras que presentan esta alteración en Galicia.

“A nivel intrahospitalario intentamos adelantarnos a lo que va a venir y aunque es cierto que no tenemos la confirmación —porque para eso las muestras tienen que ir a Madrid— tenemos mucha capacidad diagnóstica y nuestros análisis y los datos que obtenemos de otros estudios como el análisis de aguas residuales, en comparación con lo que veíamos antes, revelan un aumento de la variante británica”, sostiene Rodríguez, quien reconoce que se observó un cambio de tendencia a partir de Navidad y que vincula también a la alta tasa de contagiosidad que tiene la variante británica. “Antes la tasa de infección intrafamiliar era más baja y ahora son casi todas las muestras”, indica este doctor, quien cree que el hecho de que el área de A Coruña tenga una mayor relación con Reino Unido que otras zonas de la comunidad ha provocado que la cepa “haya entrado más por aquí”.

Pese a todo, este neumólogo reconoce que no hay “ningún estudio científico que avale que esta variante sea más grave” que las anteriores aunque eso sí, recuerda que el coronavirus actúa como “un matemático” y cuantos más contagios haya en la calle, mayor será el número de hospitalizados.

Sigue la presión asistencial

Pese a que los datos del Sergas mostraban ayer un ligero descenso tanto en el número de pacientes hospitalizados en el área coruñesa ( 310, lo que supone 24 menos que el día anterior) como en UCI (76, cuatro menos), Pedro Marcos asegura que la presión asistencial continúa en niveles preocupantes ya que “solo hoy [por ayer] ingresaron otros 22 pacientes”. Este médico del Chuac reconoce que si los datos apuntan a la baja es porque se dan muchas altas en las últimas jornadas pero reconoce que la cifra de ingresados todavía es muy elevada. Además, los 310 ingresados están muy por encima de la cifra máxima registrada en la primera ola de 266 igual que los 76 de críticos, en abril solo se llegó a 53.

El balance diario del Sergas muestra que el número de contagiados en el área sanitaria sigue a la baja —hay 4.673 pacientes coruñeses ahora mismo con la infección activa, los que supone 179 menos en un solo día— pero vuelven a subir por tercera jornada consecutiva los nuevos positivos: 260.

Sanidade continúa además con los cribados masivos en concellos del área para detectar nuevos positivos. El Concello de Oleiros informó ayer de que será el siguiente municipio en realizar test de saliva entre sus vecinos. Se llamará a unos 14.000 ciudadanos y las pruebas serán en el polígono de Iñás, en las instalaciones cercanas al vivero municipal.