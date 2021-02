El Sergas apuesta por cribados masivos de población en aquellos concellos con alta incidencia de positivos. Solo en el último mes se han realizado o continúan en marcha pruebas de este tipo en diez ayuntamientos del área coruñesa (Arteixo, A Coruña, Cerceda, Carral, Betanzos, A Laracha, Cambre, Culleredo, Sada y Oleiros) y aunque hay expertos que ponen en duda la eficacia de este testeo masivo —creen que sería más adecuado un buen rastreo de los contactos de los positivos—, otros aseguran que son una buena herramienta para localizar asintomáticos. Eso sí, aseguran que la efectividad dependerá de la tasa de participación, del tipo de test realizado y de la franja de edad seleccionada. Tres aspectos muy dispares en los cribados coruñeses. Desde el Sergas no explican qué criterios siguieron para elegir diferentes pruebas o grupos de población según el concello. Expertos gallegos aclaran todas la dudas sobre este tipo de cribados.

- ¿Son eficaces los cribados masivos? Para los profesores de Virología de la Universidade de Santiago (USC) Isabel Bandín y Carlos Pereira, este tipo de cribados “son una buena herramienta” para detectar asintomáticos ya que son personas infectadas “pero que como no lo saben, pueden ser una fuente de contagio para sus contactos”. Eso sí, para que realmente sean eficaces debe conseguirse una participación representativa. “Del 70% o más de los convocados”, sostiene Bandín. Por su parte, para el catedrático emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC Juan Gestal, la eficacia dependerá de que “se realicen en colectivos bien seleccionados, en los que la prevalencia de la infección sea muy elevada”. Desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva se aseguraba en agosto, sin embargo, que este tipo de iniciativas “no tienen un rendimiento epidemiológico adecuado” y apostaban por centrar los esfuerzos en el rastreo.

- ¿Cuál es el test con mayor fiabilidad? Aquí hay unanimidad. Tanto desde el Ministerio de Sanidad como diferentes sociedades científicas sostienen que la PCR es la prueba con mayor fiabilidad. Detecta material genético del virus y cargas virales pequeñas. Los resultados se obtienen en 24 o 48 horas. En los cribados coruñeses, solo se realizaron PCR en Betanzos.

- ¿Sirven los de antígenos para detectar asintomáticos? El uso de este tipo de test en cribados genera debate incluso entre los científicos. La prueba, cuya muestra se obtiene de forma similar a la PCR, detecta proteínas del virus y se pude saber el resultado en 15 o 20 minutos. La Sociedad Española de Microbiología Clínica aseguraba en septiembre que su utilidad para cribados masivos es “discutida” y microbiólogos del HM Modelo y el QuirónSalud de A Coruña aseguraban hace unas semanas que su eficacia es del 90% en quienes están en los cinco primeros días de síntomas pero baja a medida que pasa ese periodo o si son asintomáticos. Para los virólogos Pereira y Bandín, un cribado no será útil si se realiza con este tipo de test. “Son solo eficaces para detectar casos sintomáticos, no asintomáticos”, sostienen. Pese a ello, tanto el Ministerio de Sanidad como la OMS avala el uso de estas pruebas en cribados masivos. Juan Gestal les da la razón. “La diferencia con las PCR es que estas detectan cargas virales menores de las que detectan los test de antígeno (por encima de 8.500 partículas virales por mililitro), pero es muy posible que con esas cargas virales tan bajas no se transmita el virus, si tenemos en cuenta que cuando empieza la clínica de promedio se suele tener unos nueve millones de partículas virales por mililitro...”, sostiene este doctor, que cree que los de antígenos son los mejores test para cribados poblacionales por la rapidez en conocer el resultado que permite aislar de inmediato al paciente (con las PCR se tardaría un par de días). Son los elegidos para las pruebas de A Coruña, Cerceda, Carral, Cambre y Culleredo.

- ¿Qué diferencia a los test de saliva de una PCR o de uno de antígenos? “Son PCR que se hacen en agrupaciones de muestras, y pueden ser muy útiles para grandes cribados poblacionales”, indica Gestal, quien asegura que además tienen “la ventaja” de que la muestra la toma el propio sujeto “con lo que no hay riesgo de contagiar al personal sanitario”. Se usaron en Arteixo, A Laracha y Oleiros.

- ¿Qué criterios deben seguirse para seleccionar la franja de edad del cribado? Los expertos coinciden. Debe hacerse en los colectivos con una prevalencia de la infección elevada ya que si no, no servirá para detectar asintomáticos. Gestal reconoce que en esta tercera ola es más difícil que en las anteriores localizar los grupos con mayor prevalencia ya que un 80% de los pacientes presenta síntomas.

¿Y si no me llega el SMS del Sergas?

El Sergas asegura que en los cribados realizados hasta ahora en los concellos coruñeses se convoca a todos aquellos vecinos de las franjas de edad seleccionadas, con tarjeta sanitaria y que en ella tengan actualizado su teléfono móvil. Para comprobarlo hay que llamar o acercarse al centro de salud. El hecho de que alguna vez el médico le haya llamado al móvil para una consulta telefónica o que incluso se le convocase para otras pruebas por esa vía, no garantiza que el móvil aparezca vinculado a su tarjeta sanitaria y por tanto, nadie le convocará para el cribado.

Es lo que le ocurrió a María, una vecina de Oleiros que entra dentro de la franja de edad del cribado que se realizó la semana pasada en este municipio (de 30 a 65 años). Pese a que en alguna ocasión tuvo consulta telefónica con su médico de cabecera —que la llamó a su móvil— e incluso el Sergas la avisó a través de ese teléfono de que estaba seleccionada para el estudio serológico que se realizó tras la primera ola, no fue convocada al cribado. Tras comprobar que la mayoría de allegados y familiares habían recibido la asignación de cita para ir a someterse al test de saliva el fin de semana antes de que comenzase el cribado, acudió el primer día de las pruebas a su centro de salud para ver si efectivamente había algún problema con el teléfono. Le confirmaron que sí, que no figuraba y se lo actualizaron, pero ya para otra ocasión ya que para este cribado, le dijeron, ya estaban dadas las citas.

Lo aconsejable en aquellas localidades donde continúa el cribado —como la ciudad de A Coruña— es confirmar en el ambulatorio que están los datos de la tarjeta actualizados para que les puedan convocar para estas o posteriores pruebas.