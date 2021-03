Las ciudades gallegas acogen desde esta mañana, Día Internacional de la Mujer, las primeras movilizaciones de mujeres, marcadas por la pandemia y la distancia de seguridad, en un ambiente festivo y de reivindicación. Son el preludio de las movilizaciones centrales convocadas por Galegas 8M para la tarde de esta jornada.

Así, decenas de mujeres, en una jornada que también es de huelga feminista --convocada por la CIG y CUT--, han marchado en columnas a lo largo de la mañana de este lunes en las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Vigo, Ferrol, Pontevedra y Lugo, entre otras localidades.

'Sen coidados non hai vida' es el lema de este año, marcado por la pandemia y en el que el colectivo feminista denuncia que la crisis sanitaria ha "agravado" la situación de las mujeres en el ámbito laboral y familiar.

"Mujeres unidas, jamás serán vencidas", "No, no, no, a la discriminación", "Ni criadas, ni esclavas, mujeres liberadas", "Queremos empleo, trabajo ya tenemos" son algunos de los lemas que se han podido escuchar en estas movilizaciones, en las que también se denuncia la sociedad del "patriarcado", y que han contado con el apoyo del BNG en las calles.

Además, a lo largo de la mañana de este lunes también se han podido observar en las calles y centros de trabajo piquetes informativos sobre la huelga a la que han sido apeladas las mujeres en esta jornada de reivindicaciones.

Santiago de Compostela

En Santiago de Compostela, tres 'treboadas' feministas que habían partido desde distintos puntos de la ciudad se unieron en la Avenida de Lugo para continuar su marcha unidas hacia la Galuresa, organizadas en dos columnas de manifestantes perfectamente separadas y siempre guardando la distancia de seguridad y ataviadas con mascarillas.

La protesta, a ritmo de tambores y objetos de percusión y en la que algunas madres llevaron a sus niños, provocó durante unos minutos retenciones de tráfico en el periférico compostelano, al quedar interrumpido el flujo circulatorio en la Avenida de Lugo.

En un ambiente festivo, mujeres, algunas con sus hijos, siguieron la cabeza de la marcha, que abría una pancarta con el lema "Maternar é político" para reivindicar que "sin cuidados, no hay vida".

Por otra parte, el sindicato CC.OO. también ha llamado a participar en las movilizaciones de este 8M y ha avanzado que su secretario xeral, Ramón Sarmiento, participará la tarde de este lunes en la manifestación de Santiago de Compostela.