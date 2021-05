La policía alemana cree que Madeleine McCann, desaparecida en 2007 en el Algarve cuando estaba de vacaciones con sus padres, fue asesinada en la localidad de Praia da Luz (Portugal) y que el principal sospechoso, Christian Brueckner, no la trasladó a Alemania como en principio se creía, según publica The Mirror. Así lo explicó el fiscal del caso, Hans Christian Wolters. La Fiscalía alemana de Braunschweig parte de la base de que la niña británica está muerta y sospecha que el autor del asesinato es el hombre de 43 años que está preso, cumpliendo condena por un caso no especificado y con antecedentes por delitos sexuales, también contra menores.