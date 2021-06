Hay cinco casos confirmados de la variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2 en el área sanitaria de A Coruña y Cee. Dos de ellos están en sus domicilios y tres están hospitalizados. El dato lo ha dado hoy el médico internista Álvaro Mena, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), quien ha recordado que a día de hoy hay 484 casos activos de COVID en el área coruñesa, con 23 pacientes ingresados, 4 de ellos en UCI. Mena ha destacado que la edad media de los pacientes hospitalizados con coronavirus en el área de A Coruña es "cada vez más baja" y ha señalado que en la actualidad se sitúa en los 55 años como promedio de los pacientes en UCI, mientras que la media de los hospitalizados en planta está en 46 años.

Este internista del Chuac recuerda que la variante Delta es "más contagiosa" pero "no la consideramos -ha dicho- más virulenta que las que ya teníamos documentadas". Álvaro Mena aclara que las vacunas que se administran en la actualidad son efectivas frente a esta variante pero "la vacunación es más efectiva con pauta completa" por lo que anima a toda la ciudadanía a colaborar con la vacunación y continuar con medidas sanitarias. "Debemos seguir con las medidas que tomamos; a pesar de que se retire el uso de las mascarillas en determinados espacios, hay que ser coherentes con el sentido común y seguir, sobre todo en espacios con mucha gente, y sobre todo las personas vulnerables y no vacunadas, seguir haciendo uso de la mascarilla y sobre todo cuando no hay distancia de seguridad", recomienda el especialista del Chuac.

Sobre los contagios masivos de jóvenes en fiestas y aglomeraciones, llama a ser "cuidadosos" en situaciones de mayor riesgo e invita a todos a "ser responsables" para no contagiarse y, en caso de haber realizado prácticas de riesgo, cribarse o hacer cuarentena y ponerse en contacto con los servicios sanitarios para evitar contagiarse y contagiar a otras personas.

VACUNACIÓN

Álvaro Mena ha subrayado que más de 220.000 personas ya tienen la pauta de vacunación completa en el área sanitaria de A Coruña y Cee, casi el 50%, y casi 300.000 personas con una dosis, que equivale al 62%. "Dentro de no mucho, en unas semanas, estaremos cerca del 70% de personas protegidas pero mientras tanto creo que tenemos que seguir siendo cuidadosos, protegiéndonos y protegiendo al resto", ha declarado el doctor Mena.