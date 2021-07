La curva del COVID sigue su ascenso en Galicia, encabezada por el área sanitaria de A Coruña y Cee, que ayer volvió a superar el medio millar de casos activos, umbral que no sobrepasaba desde el pasado 24 de mayo. En el último mes, las infecciones de SARS-CoV-2 aumentaron un 35% en la demarcación coruñesa, al pasar de las 367 registradas el 1 de junio, a las 512 notificadas ayer por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). En el mismo periodo, se duplicó la cifra de ingresados con COVID en el Complexo Hospitalario Universitario (Chuac), que ayer albergaba a una treintena de pacientes con esa dolencia, tres de ellos, los más graves, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Son más de la mitad (55%) de todos los enfermos con COVID ingresados en Galicia (54).

Con todo, el área sanitaria de A Coruña y Cee, y la comunidad gallega en su conjunto, están todavía lejos de alcanzar la cifras del pasado 9 de mayo, fecha que supuso un punto de inflexión, al poner fin al segundo estado de alarma de la pandemia. Entonces, había 748 infecciones activas en la demarcación coruñesa, y un total de 62 hospitalizados por COVID, de los cuales 9 estaban en la UCI. El avance de la campaña de vacunación ha suavizado el impacto del incremento de los contagios en la presión hospitalaria —el Chuac dedica actualmente una única planta de hospitalización a pacientes con COVID, cuando en lo peor de la emergencia sanitaria llegaron a ser trece—, pero el SARS-CoV-2, advierten los médicos, “continúa ahí”, por eso insisten en hacer un llamamiento a la “prudencia”, ahora que se sabe que la variante delta, “más contagiosa”, circula ya por Galicia, que el uso de la mascarilla en exteriores “se ha relajado” y que el ocio nocturno puede reabrir sus puertas en los concellos que se encuentran en el nivel medio-bajo de restricciones.

“El principal problema es que ahora tenemos enfrente una variante del virus, la delta, que es mucho más contagiosa, en un momento como el verano, en el que aumentan los desplazamientos y las actividades de ocio, y que todo esto coincide, además, con una relajación en el uso de la mascarilla en el exterior”, apunta el doctor Pablo Longueira, adjunto del Servicio de Medicina interna del Chuac, quien insiste en que contener la transmisión comunitaria de la nueva cepa se antoja complicado sin aplicar “la medida más eficaz” que, sostiene, es el empleo del cubrebocas. “Ahora es el momento de poder contener esa transmisión comunitaria. Si se dispara, será mucho más difícil y corremos el riesgo de vernos superados por la situación. Aún estamos a tiempo de evitarlo”, remarca.

“Todos estamos deseando quitarnos la mascarilla, los sanitarios también —continúa el doctor Longueira—, pero hay que hacerlo si las circunstancias lo permiten, y de momento no es así cuando estamos en espacios interiores o a menos de un metro y medio de distancia de personas con las que no convivimos”, avisa el internista del Chuac, y lanza un mensaje especialmente contundente a los jóvenes que “no se sienten vulnerables frente al virus”: “Es cierto que, en caso de infectarse con el SARS-CoV-2, tienen menos posibilidades de pasarlo mal. No obstante, sí estamos viendo en España casos de jóvenes que ingresan muy graves en el hospital a causa del COVID. Y si no son capaces de extremar las precauciones por ellos mismos, deberían hacerlo por sus seres queridos, porque muchos viven con sus padres, que aún no tienen la pauta completa de la vacuna y que, en caso de infectarse, tienen más papeletas para desarrollar patología grave. Porque, independientemente de la vacuna que se administre, con la pauta parcial no se alcanza ni la mitad de la protección frente al virus”, advierte.