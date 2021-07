La quinta ola de la pandemia de COVID avanza imparable en Galicia, y también en el área sanitaria de A Coruña y Cee, que ayer sumaba 957 infecciones activas, frente a las 627 registradas una semana antes, lo que supone un incremento del 52%. En apenas 24 horas, se notificaron 105 nuevos contagios de SARS-CoV-2 y solo 31 altas epidemiológicas en la demarcación coruñesa, que no rozaba el millar de casos activos de COVID desde el pasado 21 de marzo. En aquel momento, sin embargo, había 92 pacientes con coronavirus hospitalizados, y una veintena requerían cuidados intensivos. En la actualidad, son 21 los ingresados, y solo tres están en la UCI.

La presión hospitalaria se mantiene estable gracias al imparable avance de la vacunación, pero la incidencia acumulada del COVID sigue al alza en la ciudad de A Coruña y en varios concellos de su entorno, como Oleiros, A Laracha o Carballo. En la actualidad, todos los municipios del área sanitaria coruñesa están en el nivel medio-bajo de restricciones, a excepción de Culleredo, que se encuentra en el nivel medio, lo que implica una reducción de los aforos de la hostelería —al 30% en el interior y al 50% en las terrazas—, así como la exigencia de presentar PCR negativa o certificado de vacunación completa para acceder a los locales de ocio nocturno. No obstante, el subcomité clínico que asesora a la Xunta en la pandemia se volverá a reunir esta tarde, y la evolución de los datos amenaza con un posible endurecimiento de las limitaciones en las localidades mencionadas, y también en otras, como Betanzos.

Y es que, si un municipio supera una incidencia acumulada de 150 casos nuevos por cada cien mil habitantes en dos semanas, entraría en el nivel medio de restricciones, con el aforo de las terrazas de bares y restaurantes limitado al 50% y el interior, al 30%; a partir de 250, habría otro salto de nivel, que implicaría mantener las terrazas al 50% y cerrar el interior de los establecimientos; y, por encima de las 500, cerraría la hostelería. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones, el subcomité clínico tiene en cuenta también otros aspectos, como criterios demográficos —en concellos de escasa población pocos casos pueden dar lugar a tasas muy elevadas, “que deben ser puestas en el debido contexto”—, o “las características específicas de cada brote”. En este sentido, los expertos que asesoran a la Xunta prestan “especial atención” a la existencia de brotes no controlados o de casos sin vínculo aparente, así como al hecho de que “no se observe una mejoría clara en la evolución de la situación epidemiológica”.

Según las últimas cifras difundidas ayer por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), con datos del domingo, la ciudad de A Coruña suma 171 casos por cada cien mil habitantes a 14 días, y 100 a una semana vista, asomándose, por tanto, al nivel medio de restricciones. Culleredo registra 224 casos por cada cien mil habitantes a dos semanas, y 129 a 7 días; Oleiros, 216 y 167; Arteixo, 146 y 143; y Cambre, 121 y 73, respectivamente.

En cuanto a los restantes municipios de la comarca coruñesa, Sada tiene una incidencia acumulada de 111 infecciones de SARS-CoV-2 por cada cien mil habitantes a 14 días, mientras que a 7 días notificó menos de nueve contagios; los mismos que comunicaron tanto Abegondo, como Bergondo y Carral, en las últimas dos semanas.

En el entorno de la comarca coruñesa, preocupa especialmente la evolución de A Laracha y Carballo, en Bergantiños, así como la de Betanzos. A Laracha presenta una incidencia acumulada de 254 casos por cada cien mil habitantes a 14 días, y de 149 a una semana, lo que ha llevado al Sergas a convocar hoy un cribado poblacional, al que serán citados 926 jóvenes de entre 18 y 30 años, mediante SMS. El testeo se llevará a cabo mediante PCR, y la extracción de las muestras tendrá lugar en el centro de salud de la localidad, entre las 16.00 y las 20.30 horas. Por su parte, Carballo suma 146 infecciones de SARS-CoV-2 por cada cien mil habitantes a 14 días, y 134 a una semana. Por último, Betanzos acumula 176 y 76 nuevos casos por cien mil habitantes, a 14 y 7 días, respectivamente. En este municipio, el Sergas informó de cinco contagios en la Residencia García Hermanos, detectados tras conocerse el positivo de un trabajador.

Vigo y Ourense lideran la explosión de casos en Galicia

Las área sanitarias de Vigo y Ourense lideran la explosión de casos de COVID en Galicia. La demarcación viguesa superó, en las últimas horas, el millar de casos activos, mientras que la ourensana notificó más de 150 nuevos positivos. Esta escalada de la pandemia debido a los contagios entre los más jóvenes ofrecía ayer unos indicadores que ahondan aún más en la preocupación de las últimas semanas. La Consellería de Sanidade informó de 5.085 (+497) infectados tras detectar 630 contagios, una cifra que no para de crecer a diario. El único alivio entre los indicadores está en la presión hospitalaria, que apenas experimenta cambios desde el domingo. Aún así, son 66 los pacientes ingresados, de los cuales once están en la UCI (sin cambio respecto a la jornada anterior) y 55 (-1), en planta. Desde el pasado 1 de julio, la comunidad gallega casi ha triplicado sus casos activos: de los 1.873 notificados el primero de mes, a los 5.058 solo 12 días después. No se reproducía una cifra equivalente desde el pasado 1 de marzo, con Galicia bajo severas restricciones tras la explosión de contagios fruto de los encuentros en Navidad. Desde el pasado viernes, el área viguesa se sitúa a la cabeza en casos activos en toda Galicia, con 1.058 infectados, 98 más en las últimas horas. Pero la demarcación que más infecciones suma es Ourense, con 157, que elevan el total a 980. Por debajo se encuentran, aunque con cifras cercanas, A Coruña, con 957 (+74) y Pontevedra, con 869 (+83). Amplían su brecha con las tres demarcaciones restantes: Santiago, con 535 (+51), Lugo, con 467 (+120) y Ferrol, con 192 (+14).