Cribado de colon: el otro test que salva vidas

“El programa de cribado de colon no tiene como objetivo inicial diagnosticar precozmente tumores, sino prevenirlos. Detectar lesiones precancerosas, pólipos, y extirparlos. Así se evita la aparición del cáncer”, reivindica el jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Pedro Alonso, quien admite que la participación de los coruñeses (y los gallegos en general) en esas pruebas es “mejorable”, al situarse la respuesta inicial por debajo del 50%. “La participación no es tan elevada como nos gustaría, en torno al 45%, con una ligera diferencia de entre siete y ocho puntos entre hombres (42%) y mujeres (49%). En este sentido, los varones tenemos que entonar el mea culpa en cuanto a prevención de este tipo de cáncer, que las mujeres tienen más interiorizada, seguramente, por la cultura de la prevención de los tumores mamarios, ya que el cribado del cáncer de mama se realiza desde hace muchos más años, aunque tal vez haya otras explicaciones a esa variación entre sexos”, refiere.

El principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer colorrectal es la edad: más del 90% de los casos son diagnosticados a personas mayores de 50 años, y entre el 20% y el 30% de ese tipo de tumores se dan en familiares de primer grado de un enfermo. Debido a que entre el 70% y el 75% afectan a ciudadanos sin ningún riesgo médico, se considera población de riesgo medio a los ciudadanos de entre 50 y 69 años sin antecedentes familiares ni enfermedades predisponentes. Y es a ellos a quienes se dirige el programa de cribado. “En torno al 6% de la población que se somete a los programas de cribado da positivo en el análisis de sangre oculta en las heces. Cuando esto sucede, se recomienda la realización de una colonoscopia, que siempre se hace mediante sedación. Pero que haya sangre en las heces no significa que esos pacientes tengan cáncer; en la mayoría de los casos, la causa son pólipos, que se extirpan en la misma colonoscopia, evitando así que puedan convertirse en tumores”, resalta el doctor Alonso, quien especifica que, a este respecto, “hay de nuevo diferencias por edad y sexo”. “A más edad, mayor probabilidad de que el test de sangre oculta en heces salga positivo, y también es más habitual en hombres”, subraya.

En cuanto a los motivos que retraen la participación en el cribado de colon, el jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Chuac cree que la posibilidad de someterse a una colonoscopia — “algo que solo ocurre en caso de que el resultado de test de sangre oculta en heces sea positivo”, reitera— puede tener algo que ver. “Es probable que la colonoscopia juegue un papel en todo esto, pero hay que incidir en que esa prueba se realiza, en todos los casos, con sedación. El programa de detección de cáncer de colon de la Consellería de Sanidade exige, de hecho, que se haga así. Obviamente, si alguien quiere renunciar a la sedación, puede hacerlo, pero se le ofrece a todo el mundo”, señala.

También Rosa Trillo, psicóloga de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, alude al temor a la colonoscopia, y en general al “desconocimiento sobre el proceso del cribado”, como posibles causas de la baja participación. “El cribado consiste en un test de sangre oculta en heces, una prueba pulcra, no invasiva y que apenas lleva dos minutos. La muestra que el propio paciente recoge en su domicilio se envía a analizar al laboratorio, a través de su centro de salud, y solo cuando el resultado es positivo, se realiza una colonoscopia”, incide.

Para animar a la población a participar en el cribado de colon, y coincidiendo con el Día mundial contra esa enfermedad la AECC ha lanzado una campaña titulada El otro test, con la que buscan también reivindicar la igualdad de todos los ciudadanos frente al cáncer. “En Galicia, donde el cribado de colon está ya implantado al cien por cien, nuestro objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de participar para tener las mismas oportunidades de detectar precozmente la enfermedad”, indica Trillo, y explica, sobre el nombre de la campaña: “La palabra test ha pasado a formar parte de nuestro día a día debido a la pandemia de COVID, y desde la AECC recordamos a la población que existe otro test, el de sangre oculta en heces, que disminuye la mortalidad entre un 30% y un 35%”.

Y es que la curación del cáncer de colon, “en estadios iniciales, es la norma”, destaca el doctor Pedro Alonso, quien asegura que los tumores que se diagnostican en el marco del cribado de colon, “están en estadios más tempranos” que los que se detectan fuera de ese programa, de ahí la importancia de participar. Recuerda, asimismo, que “los hábitos de vida saludable (ejercicio, dieta rica en frutas y verduras, evitar el tabaco y alcohol, etc.) influyen, de manera decidida, en la prevención del cáncer de colon”, y reivindica el “efecto protector” que el consumo de lácteos pueden tener “siempre que no haya una intolerancia a la lactosa”, algo que “no es tan frecuente”.

*Todos los interesados en recibir más información o apoyo pueden ponerse en contacto con la AECC a través del teléfono de INFOcáncer, 900 100 036, gratuito y operativo 24 horas, los 365 días del año, o acudir a la sede de la Junta Provincial de la entidad en A Coruña, situada en el número 1 de la calle Real.

Celina Villar, compostelana de 68 años en tratamiento de un cáncer de colon: “Gracias al cribado me detectaron el tumor cuando aún era pequeño y no tenía síntomas”

“Gracias al cribado de colon mis expectativas son buenas porque me diagnosticaron el tumor cuando aún era pequeño, de apenas 2 centímetros. Si no me llego a hacer la prueba de sangre oculta en heces, no sé qué habría sido de mí, porque no tenía síntomas”. Quien habla es Celina Villar, compostelana de 68 años en fase de tratamiento de un cáncer de colon. Admite que, en un primer momento, le costó “asimilar” el diagnóstico, precisamente, porque se encontraba “muy bien” y porque siempre se había cuidado. “Como de todo y variado, no fumo ni bebo y tampoco tengo antecedentes familiares de cáncer de colon, por eso cuando me dijeron que sufría esa enfermedad, apenas me lo podía creer”, reconoce Celina, quien especifica que, en su caso, el diagnóstico llegó la tercera vez que se sometía al cribado. “Ya me había realizado la prueba de sangre oculta en heces en 2017 y en 2019, y en ambos casos me dio negativo, así que no tuve que hacer nada más. Fue en la de 2021, cuando al salir el resultado positivo me dijeron que me tenía que someter a una colonoscopia. La prueba no duele nada, te la hacen con sedación, en mi caso ni siquiera me resultó molesta. Al mes justo de confirmarse el diagnóstico me operaron y ahora estoy con quimioterapia. Si todo va como hasta ahora, en uno meses espero estar curada. Todo gracias a esa prueba”, reitera.