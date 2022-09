El VIH en Galicia, frente al espejo

Tras dos años largos de parón obligado por la pandemia de COVID, la Sociedad Gallega Interdisciplinaria del Sida (Sogaisida) vuelve a celebrar su congreso anual y lo hace en A Coruña, donde hoy y mañana más de un centenar de expertos gallegos, y también llegados de otros puntos de España, abordarán cuestiones como el diagnóstico tardío del VIH, el estigma social que todavía pervive, los nuevos métodos de profilaxis frente a esa infección o la investigación que se hace en Galicia.

“Una de las características más destacadas de Sogaisida es que es una sociedad multidisciplinar, con presencia de médicos, pero también con una vocalía social que integra al tejido asociativo, y el contenido de este congreso anual va en esta línea”, resalta Sonia Valbuena, directora del comité Antisida de A Coruña (Casco), vocal de Sogaisida y copresidenta del comité organizador del encuentro, quien especifica que, durante estos dos días, los especialistas reunidos en A Coruña “abordarán tanto conceptos médicos, como cuestiones sociales” relacionadas con el VIH, en mesas redondas centradas en temas como la prevención, el manejo de la infección por ese virus en las prisiones y los centros de drogodependencia o la diversidad sexual.

“Las estadísticas nos dicen que la mayor transmisión es por la vía sexual y, dentro de esta, la homosexual o HSH (hombres que practican sexo con otros hombres), de ahí la necesidad de tratar esta realidad en el congreso”, subraya Valbuena, quien reitera que esa tasa de transmisibilidad “importantísima” del VIH a través de las relaciones sexuales hace “imprescindible dar a conocer” a la sociedad las diferentes herramientas incorporadas, en los últimos tiempos, para la prevención, como la profilaxis preexposición (PreP) —fármacos que toman las personas en riesgo de infectarse con ese virus para evitar el contagio a través de la vía sexual o del consumo de drogas inyectables—, y “promover su uso”.

Junto con la vertiente social, la parte médica tendrá un peso importante, también, en el programa del X Congreso anual Sogaisida, con mesas redondas que abordarán cuestiones como la actualización de las vacunas en personas con VIH o los avances en investigación. “Para Sogaisida es muy importante informar bien a los diferentes agentes sociales (ONG, asociaciones...) sobre las novedades médicas y científicas en el ámbito del VIH, de modo que ellos puedan trasladar todo ese conocimiento a la población”, refiere Álvaro Mena, internista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y copresidente del comité organizador del encuentro. Sobre esta cuestión, asegura que los actuales tratamientos, “en cuanto a eficacia y tolerancia, no pueden mejorar mucho”, porque “están en unos niveles altísimos”.

“En las próximas semanas o meses, vamos a disponer de nuevas vías de administración de esos fármacos, como la inyectable, a la que ya se recurre en otras patologías y que hace más cómoda la vida de algunas personas, porque no se tienen que tomar una pastilla cada día. Se ponen una inyección, cada dos meses, y se olvidan. Y esto mejora mucho también la vida de los pacientes, en el sentido de que les hace olvidar, en cierto modo, que están infectados, porque en el día a día no tienen que ver el bote de pastillas, ni el prospecto... y eso les ayuda bastante a nivel mental”, señala el internista del Chuac, quien anticipa que a esos primeros avances en los tratamientos de acción prolongada (long acting) les seguirán otros. “Habrá distintos tipos de inyecciones, pastillas semanales en lugar de diarias... se va a trabajar mucho en formulaciones a largo plazo”, estima.

“Ahora sabemos que las personas tratadas, con el VIH indetectable, no transmiten la infección y pueden tener relaciones sexuales sin protección. Esto significa que, si todo el mundo estuviese diagnosticado y se tratase, no habría transmisiones" Álvaro Mena - Internista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Chuac y copresidente del comité organizador del X Congreso anual Sogaisida

La prevención ha sido siempre un objetivo prioritario en la lucha contra el VIH, al igual que mejorar el diagnóstico, “el reto principal” hoy en nuestro entorno, incide el doctor Mena. “Ahora sabemos que las personas tratadas, con el virus indetectable, no transmiten la infección y pueden tener relaciones sexuales sin protección. Esto significa que, si todo el mundo estuviese diagnosticado y se tratase, no habría transmisiones. Si se mantienen es por la bolsa de ciudadanos que están sin diagnosticar”, afirma el especialista del Chuac.

Esa “bolsa de ciudadanos sin diagnosticar” es, por tanto, el eslabón más débil de la lucha contra el VIH. Los expertos estiman que, en España, podría haber 30.000 personas en esa situación. Someterse a un test rápido de detección del virus, si se ha mantenido alguna conducta de riesgo, es “fundamental” para romper la cadena de transmisión. “Las pruebas de VIH son gratuitas y con un resultado muy rápido y de alta calidad. Además, existe una profilaxis posexposición (PEP), que se puede realizar en las cuatro semanas posteriores a haber tenido una relación de riesgo, y que también minimiza mucho el contagio en esas situaciones. Hay alternativas”, expone.

Otro dos retos “fundamentales”, prosigue, son “amoldar nuestro modelo de seguimiento al envejecimiento progresivo” de los pacientes que pasan por las consultas de VIH, cuya edad media “supera los 50-55 años”, y “erradicar el estigma”, de modo que “una persona infectada por el VIH se sienta igual, a nivel social, que otra tenga hipercolesterolemia, por ejemplo”, algo que, a día de hoy, “no es así”. “Si a un paciente le dices que tiene hipertensión o diabetes, el impacto al salir de la consulta es menor. La persona con VIH tiene que enfrentarse a su vida familiar y social con esa infección y la carga, a veces, es muy pesada”, recalca el internista del Chuac, y continúa: “Es llamativo que en la parte médica, la que a priori debería resultar más costosa, tanto desde el punto de vista económico como del desarrollo científico, se haya avanzado tanto y, sin embargo, el estigma continúe siendo una losa tan pesada”, incide Mena, quien considera que “visibilizar más” la realidad del VIH, contribuirá a “que se diagnostique también más” la infección y a que “se pueda acabar con el problema del estigma”.

"Se da una situación paradójica en el VIH: por un lado, existe discriminación y, por otro, la gente no se protege porque parece que no le tiene miedo a esa infección. Hay que educar y formar mucho más abajo si queremos hacer prevención” Sonia Valbuena - Directora del Comité Antisida de A Coruña (Casco), vocal de Sogaisida y copresidenta del comité organizador del X Congreso anual Sogaisida

Advierte también, acerca de esta realidad, Sonia Valbuena, quien llama la atención sobre el hecho de que los avances científicos “hayan permitido cronificar a los pacientes con VIH” y “conseguir que no transmitan la infección” y que, no obstante, “con los años que han pasado”, esto “no se haya implementado a nivel social”, de modo que los seropositivos “dejen de ser discriminados” en todos los ámbitos. “Se da una situación paradójica en el VIH: por un lado, existe discriminación y, por otro, la gente no se protege porque parece que no le tiene miedo”, sostiene la directora de Casco, quien atribuye esta dualidad a la “persistencia de estereotipos”, sobre el perfil de los afectados, en el imaginario colectivo, de ahí que haya que “educar y formar mucho más abajo, si queremos hacer prevención”.