La del 8 de julio de 2023 será una noche para el recuerdo en la memoria musical de Galicia. Para esa fecha ya se había anunciado un concierto de Robbie Williams en el Monte do Gozo compostelano y ahora la productora Sweet Nocturna anuncia que el neerlandés Martin Garrix se sumará a la velada musical y actuará esa misma noche coincidiendo con el británico exintegrante de Take That en un concierto que reunirá, así, en Galicia a dos estrellas de la música con mayúsculas. Y no serán los únicos que compartan cartel esa noche en la capital gallega puesto que los Hombres G también se suman a la programación para esta velada. Los de David Summers añaden la representación del pop español a una cita en la que la nostalgia de los 80 compartirá protagonismo con el pop-rock de Robbie Williams y la apuesta más actual, novedosa y electrónica de MArtin Garrix.

Robbie Williams ofrecerá en Santiago el 8 de julio su primer concierto en Galicia Martin Garrix destaca como uno de los más jóvenes y exitosos DJs y productores de la escena pop y electrónica actual. Situado en 2022, por cuarto año, como número uno mundial por la prestigiosa lista DJ Mag , a sus 26 años Garrix es ya una leyenda a pesar de su juventud. La productora destaca que el neerlandés ha colaborado con gigantes de la industria musical como U2, Ed Sheeran, Dua Lipa o The Weeknd y también con los dj's y productores más importantes de la electrónica actual: Avicii, Tiësto, Afrojack o Hardwell, entre otros. Con 25 millones de oyentes mensuales y una abrumadora base de fans a nivel mundial, Martin Garrix llegará a Galicia con una trayectoria espectacular a sus espaldas, por lo que el concierto que ofrecerá en Santiago el 8 de julio de 2023 será previsiblemente una de las citas musicales más importantes del año en España y en Europa. Hasta ahora no ha trascendido información sobre la fecha de venta de las entradas ni los precios de las mismas aunque la productora anuncia que se divulgará toda la información en las próximas semanas.