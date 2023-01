La explosión de contagios de coronavirus en China mantiene en vilo al mundo. Los expertos consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, piden calma y, por supuesto, no bajar la guardia. Hay quien, incluso, cree que se puede sacar una lección positiva de la crisis sanitaria que asola el país asiático. Es el caso de Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, quien piensa que la inquietud que provoca esta situación supondrá un impulso para acelerar el ritmo de vacunación de la cuarta dosis, muy ralentizado en España en las últimas semanas.

Con datos de finales de año, sólo el 55,5% de la población mayor de 60 años contaba con la segunda dosis de recuerdo con las vacunas adaptadas a las nuevas variantes.

En la tercera Navidad con el coronavirus en nuestras vidas, la primera sin ningún tipo de restricciones y una incidencia acumulada a 14 días en personas de 60 años o más de 141,47 a fecha de 30 diciembre de 2022, veinte puntos menos que una semana antes (con datos del último informe de Sanidad), la ministra Carolina Darias informaba el viernes que España va a solicitar a los pasajeros procedentes del país asiático un test negativo de covid-19 o, en su defecto, la pauta completa de vacunación, además del certificado covid digital. En nuestro país, hasta esa misma fecha, se han notificado 13.684.258 casos confirmados y 117.095 fallecidos por covid.

¿Nueva ola en Europa?

La inquietud pasa ahora por saber si esa implosión de casos que se vive en una China hasta hace nada encerrada en sí misma puede afectar a Europa en forma de nueva ola. El escenario más temible cuando la vida se acerca a una normalidad que sólo truncan las mascarillas en el transporte público. "Ya no pongo la mano en el fuego, pero fundamentalmente es un problema para China, donde se tienen que enfrentar a lo que nos enfrentamos todos, porque lo han estado retrasando", indica Faraco en alusión al fin de la política 'covid cero' implantada por el gigante asiático desde que, en sus fronteras, estalló la pandemia que cambió el mundo.

En líneas generales, los expertos consultados por este diario consideran que si el coronavirus no termina mutando y no aparece una nueva variante -que pudiera ser más infectiva y peligrosa- por la apertura de las fronteras chinas, no debe existir motivo para la preocupación. Eso, sí, la incertidumbre existe, coinciden.

El doctor Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), recuerda las tasas de vacunación que hay en España y, además, la inmunidad natural adquirida por el alto número de contagios registrado en nuestro país.

"El grandísimo numero de casos en China hace que el virus pueda mutar a cepas más infectivas. La política 'covid cero' hace que no tengan la inmunidad natural de otros países", señala el doctor Armenteros.

Pero avisa: "El grandísimo numero de casos en China hace que el virus pueda mutar a cepas más infectivas. La política 'covid cero' hace que no tengan la inmunidad natural de otros países. Además, su vacuna no es tan eficaz", augura sobre un posible escenario. Todo, precisa, "desde la incertidumbre" porque la opacidad de datos -del Gobierno chino- "no nos deja saber la dimensión de la situación".

Los primeros vuelos, negativos

Los primeros vuelos de viajeros procedentes de China llegaron el sábado a España. Mar Faraco explica que son vuelos contados porque sólo llegan a los aeropuertos de Madrid y Barcelona. El primero afectado por las medidas aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la tarde del sábado. Ningún pasajero dio temperatura elevada o síntomas relacionados con el coronavirus y todas las pruebas fueron negativas. El Ministerio de Sanidad publicaba el sábado, 31 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la resolución por la que se establecen las medidas sanitarias a aplicar con estos viajeros.

Los controles en los aeropuertos estarán en vigor, inicialmente, hasta las 24:00 horas del 15 de febrero de 2023.

Desde ese mismo día, equipos de Sanidad Exterior, en coordinación con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de AENA, han comenzado a realizar a los pasajeros controles en los aeropuertos: de sus documentos, visuales y de temperatura y en la realización de una prueba diagnóstica de infección activa por SARS-CoV-2. Estarán en vigor, inicialmente, hasta las 24:00 horas del 15 de febrero de 2023.

En caso de que esta prueba de infección activa arrojara un resultado positivo, se activarán los protocolos de comunicación y coordinación establecidos con las comunidades autónomas. España es, después de Italia, el segundo país europeo en imponer controles en la frontera a los viajeros que llegan de China, algo que también han hecho Estados Unidos, Israel y Japón, entre otros países. Hay países que, como Marruecos, han ido un paso más allá y han decidido prohibir el ingreso a todos los viajeros procedentes de este país a partir de mañana martes.

"Una medida política"

En España, indica la doctora Faraco, el control es similar a lo que se hacía anteriormente. Es más, la médico considera que en el actual contexto esos controles no son muy efectivos, y que se trata más de una "medida política" para mantener tranquila a la población. "Si vienen unos cuantos ciudadanos chinos con covid, ¿qué hacemos con ellos si en España ya no hay restricciones de movimiento y se puede hacer una vida normal?", se pregunta.

Sanidad también prevé también la exigencia de un certificado covid digital de la UE, o equivalente, a todos los pasajeros de vuelos procedentes de China desde este 3 de enero. Este mismo lunes, la Organización Médica Colegial (CGCOM) consideraba que, en el contexto actual, la entrada de ciudadanos provenientes de China debe de contar "con la doble condición de prueba PCR negativa, así como el certificado de vacunación covid".

La coordinación entre autoridades sanitarias central y autonómicas "es esencial, debiendo evitarse que esta situación sea motivo para una nueva controversia política: el SNS tiene un marco institucional y organizativo para tomas decisiones cuyo núcleo, el Consejo Interterritorial, debería asumir el protagonismo y una voz única en este escenario", apuntaban desde el órgano colegial.

Otra cosa, apunta la doctora Mar Faraco, es que esa intranquilidad que pueda sentir la ciudadanía ante la llegada de una nueva oleada a España por la crisis que vive China, traiga finalmente algo positivo y es que ayude a que se acelere el ritmo de vacunación que, como se dicho, se ha ralentizado en las últimas semanas. Días antes de Navidad, expertos de la Asociación Española de Vacunología y de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid alertaban del "peligro" de esas bajas tasas de vacunación que se están consiguiendo en la campaña de otoño. En un documento suscrito por varios especialistas avisan: la vacunación ha permitido normalizar nuestras vidas, pero la pandemia no ha acabado y la prudencia "debe mantenerse".

Mejorar la vacunación

"Desde el punto de vista inmunitario, tenemos una gran ventaja en España y en Europa y es la vacunación", señala a este diario Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Eso sí, también advierte: "Es evidente que se necesita mejorar de forma importante la vacunación con la segunda dosis de refuerzo para mejorar nuestra capacidad inmunitaria.

Mientras tanto, necesitamos seguir investigando en vacunas, mejorar con la nuevas -tanto la forma de vacunar y las características -sería mejor pasar a intranasal, esterilizante, que afecte a todas las variantes existentes en estos momentos, precisa March- y que se pueda resolver la 'inmunidad' ante el virus".

Además, si se habla del sistema sanitario, y ante la posible amenaza de una nueva ola, el experto en salud pública afirma: "¡Ojalá estuviéramos preparados tal como debería tocar!. No está terminada la evaluación de la gestión de la pandemia aunque está, sin duda, muy avanzada. Pero seguimos sin hacer los tests que tendríamos que hacer, no con el rastreo adecuado con el personal adecuado, o sin la buena comunicación que necesitamos ante una situación como la que podríamos tener con una nueva ola", añade.

A los médicos les preocupa la posibilidad de una nueva ola y su impacto en una Atención Primaria ya muy tensionada.

Además, hay otro aspecto que le preocupa: "Tampoco tenemos preparada la Atención Primaria a nivel de las necesidades de la población". Enumera "los retraso diagnósticos existentes, la falta de seguimiento adecuado después de la pandemia a pacientes crónicos, la falta de profesionales, la falta de tecnologías para una mejor relación pacientes y profesionales, la necesidad de mejora de la capacidad diagnóstica...".

El doctor Armenteros, por su parte, considera que la pregunta de si el sistema estaría capacitado para hacer frente a una nueva ola, es compleja. Habla de una época del año con una alta incidencia de infecciones respiratorias. Cita los casos que se están registrando de gripe estacional, gripe A, de Virus Respiratorio Sincitial (VRS) o de estreptococo que están "sobrecargando" las consultas de Atención Primaria y Urgencias. "Ante esa situación compleja, si hay un alto numero de casos de covid, aunque sólo fuera la mitad que se registraron con Ómicron, nos daría un nivel de tensión más alto que el que estamos soportando", indica.

Cautela en las residencias

La inquietud también se ha trasladado a las residencias de mayores. Aunque el escenario, afortunadamente, nada tiene que ver con el de la primera ola, desde el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) -una de las patronales más representativas del sector de la dependencia, con 180.000 de las 365.000 plazas residenciales que hay en España-, indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que toda precaución es poca. Por eso, explican, mantienen los planes de contingencia como el uso mascarillas para trabajadores y visitantes y, añaden, tienen suficiente stock de materiales.

Las patronales de las residencias están "vigilantes" ante la explosión de casos en China y piden a la sociedad "extremar las precauciones".

En esa línea, este lunes, la patronal se ha mostrado partidaria de "no endurecer" las medidas anticovid en las residencias, aunque eso sí, ha asegurado que están "vigilantes" ante la explosión de casos en China, y ha pedido a la sociedad que "extreme precauciones" en las fiestas navideñas. "La elevada transmisión del coronavirus en China obliga a estar en alerta y a mantener una vigilancia activa sobre su evolución", ha señalado esta patronal que, sin embargo, manda un mensaje de "tranquilidad" a los familiares.

En las residencias, un 95% de los mayores ya tiene la cuarta dosis de la vacuna y, en el caso de los trabajadores, en torno al 80% tiene la pauta completa.

Desde la entidad explican a este diario que son pocos los residentes que en estos días salen fuera de los centros. Explican que, algunos casos, porque, desgraciadamente, no tienen a nadie y, en otros, porque son mayores de 85 años -en un alto porcentaje mujeres y con demencia- con numerosas patologías y que esas salidas, más allá del riesgo que supone ante la posibilidad de un contagio, también les acarrea desestabilizarse de sus rutinas, lo que no resulta conveniente. Un motivo para la tranquilidad, abundan desde CEAPs, es que un 95% de los residentes ya cuenta con la cuarta dosis de la vacuna y, en el caso de los trabajadores, en torno al 80% tiene la pauta completa.

Pese a ello, la entidad ha pedido a las administraciones, central y autonómicas, la "máxima coordinación" con el sector para, "juntos, tomar las medidas pertinentes" y "una coordinación sociosanitaria real que impida que se vuelvan a producir situaciones de edadismo, como las vividas en la primera ola del coronavirus". Eso sí, CEAPs considera que la situación en España "dista mucho" de la que se vive en China, debido a las altas tasas de vacunación o la elevada inmunidad alcanzada.