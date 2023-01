O último día de Terranova, del escritor coruñés Manuel Rivas, ha sido seleccionado entre los 100 mejores libros del año para The New York Times. La novela fue publicada en gallego en 2015 por Xerais.

En un reportaje publicado por el periódico americano, la edición para Estados Unidos de The last days of Terranova aparece junto a otros 99 títulos que abarcan temas como la resistencia feminista o los imperios de la Edad Antigua. Esta obra, que fue Premio da Crítica y Premio Gala do Libro Galego, ha sido traducida a múltiples idiomas y en 2022 llegó a las librerías estadounidenses a través de la editora Archipelago Books, traducida del gallego al inglés por Jacob Rogers.

O último día de Terranova es una novela de ingenio multiforme donde confluyen los géneros literarios, entrelazándose la serie negra, el humor de poética surrealista mezclado con la oralidad popular. La crítica literaria estadounidense acogió la obra con entusiasmo y destaca “las frases que arden de filosofía y de belleza bien trabajada”. Rivas ha sido condecorado recientemente con la Medalla al Mérito en Bellas Artes, que otorga el Consejo de Ministros.