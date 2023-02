El Consejo de Ministros aprobará este martes 7 de febrero el fin de obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público. La medida podría entrar en vigor el miércoles o el jueves, una vez el decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado. Ello supondrá que, después de tres años de pandemia, ya no será obligatorio usar el tapabocas en los autobuses, metro, trenes, autocares o aviones.

Hasta ahora la medida seguía siendo obligatoria pero eran muchos los usuarios que no la utilizaban. Por ejemplo, en el metro nadie vigila su uso. De hecho, este era un argumento utilizado por los defensores de levantar la medida. El comité científico asesor del covid-19 de Catalunya insistía esta semana en que "no tiene sentido" mantener la mascarilla cuando desde hace meses no se utiliza en aglomeraciones y en sitios cerrados donde la propagación del covid puede ser similar a la que tiene lugar en el transporte público.

Con esta decisión por parte del Consejo de Ministros, el uso de la mascarilla como obligación quedará reducido a un número concreto de espacios. Se trata de los hospitales y centros de atención sanitaria, como los CAP, por ejemplo, las farmacias. En las residencias de ancianos y personas dependientes, el uso seguirá siendo obligatorio para trabajadores y visitantes, pero no para los residentes.

Se mantiene en estos espacios con el fin de proteger a las personas mayores y vulnerables que acuden a estos lugares.