El número de demandas de ruptura matrimonial se incrementó en Galicia un 1,6 % el año pasado, al registrarse un total de 5.117 frente a las 5.034 de 2021; la mayoría de ellas fueron de divorcio (2.309, un 5,4 % más), aunque también hubo separaciones y peticiones de nulidad.

Mientras en toda España estas demandas descendieron un 2,3 %, según los datos hechos públicos hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial de los que ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En relación con la población, a 1 de enero de 2022, por cada 100.000 habitantes en Galicia se contabilizaron el año pasado 189,8 demandas, frente a las 200,9 de la media estatal.

En Galicia disminuyeron los divorcios consensuados, al pasar de 2.951 a 2.885, un 2,2 % menos; mientras que se incrementaron los no consensuados, de 1.934 a 2.039, un 5,4 % más.

Las separaciones consensuadas, pasaron de 113 a 129 en 2022, mientras que se registraron 59 no consensuadas, frente a las 35 de 2021.

Además, en este periodo se contabilizaron cinco peticiones de nulidad matrimonial, cuatro en Pontevedra y una en A Coruña.

Por provincias, el mayor número de demandas de ruptura matrimonial se registró en A Coruña, con 2.172, en su mayoría divorcios consensuados (1.252), mientras que los no consensuados fueron 863.

Le sigue Pontevedra, con 1.862, de ellos 1.041 divorcios consensuados y 700 no consensuados. En Lugo hubo 564 demandas de ruptura (292 divorcios consensuados y 241 no consensuados) y en Ourense 555 (300 divorcios consensuados y 236 no consensuados).

El año pasado se iniciaron 655 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 5,3 % más que en 2021. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas pasaron de 1.651 a 1.695, un 2,7 % más.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 949 demandas de modificación de medidas consensuadas, frente a las 1.141 de 2021, lo que supone un descenso del 16,8 %.

También hubo 1.161 demandas de modificación de medidas no consensuadas, lo que representa una bajada interanual del 7 %, ya que el año anterior fueron 1.249.