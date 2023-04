El Hospital de A Coruña exhibe su potencial para captar residentes

“La jornada de puertas abiertas para futuros residentes es siempre un día muy emotivo”, reconoce Rosario López Rico, alergóloga del Chuac y presidenta de la Comisión de Docencia del área sanitaria de A Coruña y Cee, convencida de que los participantes en el encuentro de ayer “se fueron con una visión general sobre la docencia” en la demarcación coruñesa, “desde el punto de vista de la parte hospitalaria y también de la atención familiar y comunitaria”. “La acogida es siempre muy buena, porque celebramos dos versiones de la jornada: una virtual, llevada a cabo de forma individual por cada servicio, y esta presencial, que nos encanta porque nos visitan futuros residentes de toda España. Algunos son gallegos y ya realizaron con nosotros el R-0 (rotativo de prácticas de los estudiantes de 6º de Medicina), pero también recibimos a mucha gente de fuera con inquietud por conocer nuestros hospitales y el área sanitaria, y todos los servicios se vuelcan con ellos”, resalta.

La doctora López Rico acompañó a los futuros residentes durante el encuentro, celebrado por la mañana y que también contó con la participación de la responsable de la Unidad Multidisciplinar de Medicina de Familia y Comunitaria, Nieves Domínguez González. Ambas médicas se reunieron con los más de 150 titulados sanitarios que asistieron a la jornada y les dieron a conocer los planes de formación y las especialidades acreditadas que se imparten en los distintos centros del área sanitaria de A Coruña y Cee. “Mantuvimos un pequeño encuentro con los futuros residentes, en el que intervinieron también la supervisora de Formación y Docencia de Enfermería y un residente de 1º de Otorrinolaringología, quien les contó su experiencia, trató de resolver sus dudas y les trasladó que siempre van a contar con el apoyo de sus compañeros”, destaca la presidenta de la Comisión de Docencia.

Los participantes en la jornada de puertas abiertas celebrada ayer en el Chuac aprobaron en enero y, en los próximos días, elegirán plaza para incorporarse como residentes a los hospitales y centros de salud, en el caso del área sanitaria coruñesa, “el 23 de mayo”. “Este año, se amplía el total de plazas ofertadas hasta 131”, subraya la doctora López Rico, quien detalla que “39 están reservadas para futuros residentes de Medicina de Familia y Comunitaria”, y una veintena, “para personal de Enfermería”.

A la pregunta de cuáles acostumbran a ser las especialidades de mayor tirón entre los candidatos a esos puestos, la presidenta de la Comisión de Docencia de la demarcación sanitaria coruñesa asegura que es difícil saberlo, porque “las inquietudes y las prioridades” de los candidatos “cambian de un año para otro”. “Especialidades como Cardiología, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Neurología y Cirugía general y del Aparato Digestivo suelen tener demanda, aunque todas tienen su atractivo, porque la expectativa de cada uno es diferente. Por ejemplo, en la elección inmediatamente posterior al primer año del COVID, se incrementó muchísimo el tirón de Medicina Intensiva, Neumología, Medicina Interna... Las cosas pueden variar bastante de un año a otro, por eso sería injusto decir que unas especialidades suscitan más interés que otras”, reitera la doctora López Rico, quien reivindica, en todo caso, el papel que desempeñan los tutores que acompañan a los residentes durante sus años de formación.

“Son una pieza clave, los encargados de guiarles, de una forma más cercana, durante todo su periodo formativo”, recalca, antes de aconsejar a los futuros residentes —“tanto si se decantan por el área sanitaria coruñesa como si no”—, “mantener siempre la ilusión, las ganas de trabajar y el compromiso”. “En la profesión sanitaria, como en cualquier otra, es lo más importante”, concluye.

“En general, me ha gustado todo mucho. Se demuestra que el Chuac es muy acogedor con los residentes, el trato es muy cercano y creo que podría gustarme estar aquí”, avanza este joven coruñés, quien optó por cursar Medicina “un poco de refilón”. “En el instituto, fui siempre por Ciencias de la Salud, pero me decanté por estudiar Medicina dos días antes de que finalizase el plazo de matrícula. Fue la mejor decisión de mi vida ”, considera.

Andrés Antelo, coruñés de 25 años, estudió Medicina en Santiago y quiere quedarse en Galicia a hacer “Cardiología, Endocrinología o Pediatría”, aunque esta última especialidad le tira “un poco menos”. “Dudo, sobre todo, entre las dos primeras. Endocrinología me gustó mucho en la carrera, Cardiología al final... y todavía no lo tengo claro. Puede que mi elección la acaben decantando los números y el azar”, admite Andrés, durante la jornada de puertas abiertas del área sanitaria coruñesa, donde ya realizó el rotativo de prácticas del 6º curso de la carrera.

Patricia Fernández, coruñesa de 26 años, graduada en Medicina: “No esperaba que un gran hospital diese tantas facilidades a los residentes”

Patricia Fernández, coruñesa de 26 años, cursó el grado de Medicina en Santiago y tiene “clarísimo” que quiere hacer “la especialidad de Cirugía general y del Aparato Digestivo”, aunque dudaba si decantarse por un hospital de tercer nivel como el Chuac, “con programa de trasplantes”, o un centro más pequeño donde “los residentes podamos intervenir un poco más en todo”. Como futura cirujana, disfrutó especialmente, ayer, con la visita al Centro Tecnolóxico de Formación (CTF).

“Hice en el Chuac las prácticas de 6º de carrera, y ya entonces me llamó la atención porque me sentí muy cómoda. Cuando roté en Cirugía general y del Aparato Digestivo, pudimos ir al CTF y practicar con los residentes, hacer suturas... y lo cierto es que estuvo muy bien”, destaca Patricia, a quien, pese a conocer ya el centro, la jornada de ayer le “sorprendió para bien”. “No esperaba que se diesen tantas facilidades a los residentes, algo clave para la formación y que quizás me ayude a decantar mi decisión”, señala.