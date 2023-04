La familia de Iván, el arzuano que está recibiendo terapia electroconvulsiva (TEC), acaba de recibir la llamada de un alto cargo de Sanidade para interesarse por el estado del joven y conocer su caso en profundidad. Juan Carlos, su padre, no oculta que su prioridad pasa por detener la terapia de electroshocks y el traslado de su hijo a un centro sanitario distinto, que bien podría ser el Álvaro Cunqueiro de Vigo. De cualquier modo, reconoce que no está en disposición de asegurar que sus demandas sean finalmente aceptadas, si bien agradece un gesto "que contrasta con el de los facultativos que atienden a mi hijo, que no me han visitado durante la protesta". Este jueves el padre de Iván tampoco obtuvo permiso para visitar a su hijo.

Iván recibirá tres sesiones más de electroshock y después "se le dará el alta" La noticia llega justo cuando la Unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo podría estar planteando darle el alta a Iván, siempre según el testimonio del propio paciente, una noticia que podría llegar la próxima semana, toda vez que apenas le faltan dos sesiones para terminar las nueve programadas de TEC. Una terapia polémica Para la familia, sin embargo, la prioridad es que se paren de inmediato la terapia electroconvulsiva y los responsables del centro les faciliten el historial médico de Iván para recabar una segunda opinión. En cuanto al TAC pendiente para dar con la causa de las hemorragias nasales que ha sufrido, los allegados aseguran que no se ha realizado todavía, especulando con la posibilidad de que la jueza de guardia lo haya paralizado ante la falta de consentimiento de Iván o su familia. Un debate complejo: tres claves para entender el caso del joven gallego que recibe electroshocks "Aquí seguimos, porque Iván me da fuerzas", apuntaba el mediodía de este jueves el padre del treinteañero, que continuará en huelga de hambre a las puertas del centro hasta que se atiendan sus demandas. Recalca que las muestras de apoyo que está recibiendo (este diario ha podido comprobarlo) son "continuas", y que enfermos y familiares apoyan decididamente su lucha, mientras continúa recogiendo firmas, camino ya del millar.