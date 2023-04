Los médicos del Sergas que trabajan en la privada cobrarán 720 euros más al mes

La Consellería de Sanidade reducirá sustancialmente la penalización económica a los médicos que compatibilizaban su labor en el Sergas con la actividad privada. Hasta ahora el complemento específico de 900 euros mensuales se abonaba solo a quienes trabajaban únicamente para la pública. Pero la Xunta ha pactado con el sindicato CESM reformular este plus para disminuir la diferencia retributiva entre el personal con dedicación exclusiva y el que no tiene este régimen, de manera que como mucho la brecha sea de 180 euros entre unos y otros. Eso supone que se abonará a los profesionales que compaginan pública y privada al menos el 80 por ciento del plus de exclusividad, es decir, unos 720 euros más cada mes. Éste, de todas formas, será el punto de partida pues el Sergas se da como margen hasta el 1 de julio para negociarlo con los sindicatos. El objetivo es que este cambio se aplique ya a partir de enero de 2024.

La equiparación salarial de los facultativos del Sergas que ejercen en la privada con los que tienen dedicación exclusiva era una de las principales reivindicaciones del colectivo médico. Tras flexibilizar a principios de este año Sanidade el régimen de incompatibilidades para dar más facilidades a sus profesionales para poder trabajar en el ámbito privado, quedaba pendiente la negociación del complemento específico en línea con lo aprobado por otras comunidades donde este plus se paga ya por igual independientemente de si el profesional tenga o no exclusividad. El sindicato CESM, promotor de la huelga que durante nueve días ha obligado a cancelar 1.630 cirugías, casi 33.000 consultas y 2.691 pruebas diagnosticas, lo incluyó en su tabla de reivindicaciones y finalmente el pasado miércoles cerró un acuerdo con Sanidade en el que acepta desconvocar la huelga tras comprometerse la Xunta a reformular el complemento específico y pagarles al menos 720 euros a los médicos del Sergas que trabajan en la privada y que son unos 630 profesionales. Pero no es la única mejora pactada entre Sanidade y CESM. También se incrementará lo que se paga por cada hora de guardia. Ya en la Mesa Sectorial de Sanidade celebrada la semana pasada el Sergas había acordado con los sindicatos mejoras retributivas para 43.000 profesionales y ahora se concretan con cifras. En la actualidad se paga algo más de 25 euros por cada hora de guardia. Con el nuevo acuerdo, sin embargo, se distingue entre las guardias que se realizan en días laborables, que se pagarán a 27 euros la hora a partir del 1 de julio de este año, cuantía que se elevará a 28 euros en enero 2024, y las que se hacen en domingo y festivo que subirán a 30 euros la hora. Eso significa que una guardia de 24 horas en día laborable supondrá 672 euros de retribución a partir del próximo año. Si es festivo serán 720 euros más en la nómina. Además, el importe subirá para quienes hagan muchas guardias, pues a partir de un número igual o superior a 5 en un mes se pagarán a 37 euros la hora independientemente de si son festivos o laborables. Y las guardias localizadas se abonarán a 14 euros la hora en día laborable y 15 euros el resto. Todas estas mejoras retributivas se aplicarán en la misma proporción al personal residente. En el caso de los mayores de 55 años, que no están obligados a hacer guardia, pero sí a hacer turnos de tarde, se les pagará 84 euros por cada módulo de 4 horas que trabajen. Pero además, según informa CESM, la mañana del sábado dejará de ser laborable, como hasta ahora, y se pagarán como si fuera equivalente a 7 horas de guardia. Es decir, supondrá una retribución de 196 euros brutos más a partir de 2024. El trabajo los días 24 y 31 de diciembre también se abonarán aparte. “Si mejoramos las condiciones de los profesionales eso redunda en la calidad de la sanidad pública”, señaló ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que destacó que “hablando con la administración se consiguen avances”. Sin embargo, el pacto entre Sanidade y CESM no gustó a todo el mundo. La Asociación Galega para la Defensa de la Sanidad Pública critica que los acuerdos alcanzados son solo beneficios salariales para los médicos pero no revierten en mejoras para los pacientes. Esta plataforma sitúa, en todo caso, a Galicia como la sexta con mejores servicios sanitarios de España. Por otro lado, el Consello de la Xunta aprobó ayer el nuevo decreto de ordenación del sistema de formación sanitaria especializada. Esta normativa contempla facilidades para que los tutores de los residentes ejerzan su labor docente. Además son premiados con un ascenso más rápido en la carrera profesional y tendrán una puntuación adicional en los baremos para concurrir a procesos selectivos, promoción interna o concursos de traslados. los acuerdos H Se reformulará el complemento específico o plus de exclusividad antes de julio de este año para que entre en vigor en 2024 1 Cambios en el plus de exclusividad H A partir de la quinta guardia que se hace en un mes, los médicos cobrarán más por cada hora: serán 37 euros sea laborable o festivo 2 Cinco o más guardias, tendrán premio H Los sábados, que hasta ahora eran laborables, se pagarán ahora como si fuese una guardia de 7 horas, es decir, 196 euros 3 Se pagará un extra por trabajar en sábado