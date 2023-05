El pasado fin de semana, la coronación del rey Carlos III y la reina Camila acapararon todos los focos. Que millones de espectadores estuviesen pendientes de tal evento provocó que ni un detalle pasase desapercibido, por lo que la aparición de la "muerte" provocó reacciones de todo tipo.

Fue desde la cámara situada en lo alto de la Abadía de Westminster desde donde se vio a la figura negra con lo que parecía una guadaña, una sombra que dejaba cuanto menos lugar a la imaginación. Mientras la cámara apuntaba a la puerta, por allí pasó lo que se parecía a la imagen que tradicionalmente se le asigna a la muerte.

Twitter y sus usuarios no tardaron en hacerse eco y las reacciones han sido de todo tipo, aunque tomándoselo con humor y manteniendo la calma en todo momento. No obstante, no faltaron especulaciones sobre quién era esa figura y qué hacía allí.

¿Alguien más ha visto a la muerte con la guadaña en la coronación de Carlos III? 😋 😂#Coronation pic.twitter.com/kMhGh7Ig1R — Ibon Pérez (@ibonpereztv) May 6, 2023

Ahora, en busca de resolver el misterio, ha sido la revista Newsweek la que ha consultado a la propia Abadía de Westminster. Dada la repercusión, los responsables se han visto obligados a aclarar la situación e indicar que se trataba de un miembro de la comunidad que ayuda a la abadía con los servicios religiosos, aunque no es miembro del clero.

Reacciones en redes a la aparición de la "muerte" durante la coronación de Carlos III

Sin embargo, las redes no han tenido "piedad" con lo ocurrido y no han tardado dejar un sinfín de reacciones ocurrentes.

Era un lord Sith pic.twitter.com/zYsaRKC7At — Andres Olave (@andresfolave) May 6, 2023

me recordó a ésta escena del exorcista 3 pic.twitter.com/OJZEE1snNi — Pether punk (@pether_moreno) May 7, 2023