Familias numerosas de Galicia: “La conciliación no existe”

Los tiempos cambian, y mucho, y en la actualidad tener hijos no está en la lista de prioridades de una buena parte de la población. La precariedad laboral o los altos costes de la vivienda son en gran medida los responsables de esta realidad. El estrés y la ansiedad que causa entre la población más joven la falta de estabilidad económica influye directamente en la tasa de natalidad. Con todo, los datos aportados a este periódico desde la Consellería de Igualdade revelan que actualmente en la comunidad hay más de 27.000 familias con 3 o más hijos, en concreto 27.152 (datos de 2022). Así se concluye del registro de títulos de familia numerosa actualmente en vigor.

Son unos datos que distan bastante de los registrados en 2006 (primera fecha aportada por la Xunta para la comparativa, en la que constaban 16.984 títulos de familia numerosa). Con respecto a 2020, hubo un aumento de más de 1.500 títulos. Podrían interpretarse como un incremento progresivo de este modelo familiar, pero lo cierto es que las cifras están relacionadas con un mayor volumen de títulos expedidos o renovados. Así lo considera José Manuel Trigo, vicepresidente de la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan) y presidente de la Federación Española de Familias Numerosas: “Hace unos años no había ninguna prestación para familias con niños pequeños. Ahora con el título existen ventajas, por lo que la gente se fue animando a hacerlo”, afirma.

Además recuerda que “hace tiempo el estado sacó una deducción sobre el IRPF, que se podía pedir mensualizada, lo que se traduce en 100 euros al mes si eres familia numerosa general (menos de 5 hijos) o 1.200 anuales en la declaración. En caso de ser especial ( 5 o más hijos) son 200 al mes o 2.400 al año. Ese ha sido un buen motivo para que la gente se animase a hacer el carné”, explica Manuel Trigo. “Además en toda España se constata un aumento de la población inmigrante y son familias grandes. Aunque aquí no tenemos tantas, en un porcentaje también nos repercute”.

A pesar de que hay alguna que otra ayuda a parte de esta (descuentos en los viajes en Renfe, mayor o menor según se hable de familia numerosa general o especial, o facilidades en los estudios universitarios) lo cierto es que son muy escasas y las necesidades, muchas más.

Renovación del título

José Manuel Trigo aclara que la Xunta “está haciendo una muy buena gestión, pero creo que no lo ha hecho bien en el caso de la renovación del título”, denuncia. “Mientras que en Madrid se renueva automáticamente hasta que el último hijo cumple los 26 años, en Galicia hay que ir actualizándolo una vez el primer hijo cumple los 26”. Es decir, según explica “si tienes tres hijos que se llevan dos años, cuando el mayor llega a los 26 y sale del título, ya tienes que estar gestionando el título del segundo y cuando este llega a los 26, el del tercero. Yo tengo 10 hijos y es un incordio”, explica. En concreto desde los 21, hay que ir gestionando año a año el carnet. “Otras autonomías han puesto una declaración jurada y cuando el niño sale de la unidad familiar porque se emplea o deja de estudiar se avisa y se le retira”, indica.

Otra de las demandas es que la reciente ley de familias ha aprobado apresuradamente ante la inminencia de las elecciones ciertos puntos, mientras que otros no. Uno de los que ha entrado en vigor es el permiso de 8 semanas remuneradas hasta que el niño cumpla 8 años (era una directiva europea de obligado cumplimiento), una norma que para las familias numerosas es injusta al no ser progresiva. “Da igual el número de hijos que tengas, no hay ocho semanas para cada uno, y todos los hijos cuentan”. En definitiva “pedimos acceder a las ayudas en proporción al número de niños que tenemos. Las familias numerosas hacemos una labor muy importante en la sociedad”, recalca.

En cambio otros puntos que se han estancado les han favorecido, como el que pretendía eliminar el título de “familia numerosa”, algo que desde Agafan tildan de “medida ideológica”. “Decían que era para evitar singularidades, pero por otra parte sacaban un nuevo carnet de familia monoparental. Si nos agrupan con otros colectivos más vulnerables, al final, nos acabarán quitando las pocas ayudas que tenemos”, considera. “Otra injusticia es que si te vas al paro y tienes cinco hijos cobras lo mismo que alguien que tiene dos. Y nos parece increíble que nos dejen al margen en este tipo de cosas”. Y a todo esto hay que añadir que carecen de bonificaciones a la hora de comprar una vivienda o un vehículo familiar.

En primera persona

Susana Díaz y su pareja, Pedro, viven en la localidad coruñesa de Ares con sus cinco hijos: Aída (22), Ariadna (16), Unai (18), Artai (6) y Naira (3). Las mayores son fruto de la expareja de Susana y los tres pequeños se unieron a sus hermanas a raíz de su relación actual. “Naira vino un poco de sorpresa, pero ha sido muy bienvenida”. Actualmente, pueden considerarse una familia peculiar dado que son muy pocos los que se atreven a tener tantos hijos. “Estoy muy orgullosa de la familia que hemos formado, lo único negativo es la conciliación, que directamente no existe”, denuncia.

“Cuando me quedé embarazada de Naira estaba de baja por riesgo de embarazo prematuro y cuando me incorporé me había quedado sin el horario que tenía para conciliar. Me pusieron a trabajar de mañana y tarde, así que desde que nació la pequeña no tengo un horario estable”, cuenta. Al final, se planteó la reducción de jornada, lamentablemente la única vía de escape para muchos padres. “Me baja bastante el sueldo, y no podemos permitírnoslo... tendré que luchar vía judicial una conciliación”, lamenta.

Con respecto a las ayudas económicas, Susana explica que hay muy pocas. “Los descuentos son pequeños y en muchos ayuntamientos no distinguen entre familia general y especial, y no es lo mismo tener tres hijos que cinco. Descuentan en la luz, pero es algo mínimo y en el canon del agua, que es más de lo mismo”, critica. “Tenemos muchos gastos y deberían valorarlo”.